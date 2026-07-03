Налоговый отпуск для ФЛП: кто из предпринимателей имеет право на льготу
Физические лица – предприниматели, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, имеют право на налоговый отпуск, который дает возможность в течение одного календарного месяца в году не уплачивать единый налог и военный сбор при условии соблюдения требований законодательства.
Как поясняет Главное управление ГНС в Киевской области, право на такую льготу имеют только ФЛП первой и второй групп плательщиков единого налога, которые не используют труд наемных работников.
Основанием является пункт 295.5 статьи 295 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI, которым предусмотрено освобождение от уплаты единого налога на один календарный месяц в течение года на период отпуска. Также в соответствии с подпунктом 1.13 пункта 16¹ подраздела 10 раздела ХХ НКУ предприниматели освобождаются и от уплаты военного сбора за этот период.
Налоговый отпуск предоставляется при условии, что:
- предприниматель относится к 1 или 2 группе плательщиков единого налога;
- не использует труд наемных работников;
- отпуск длится полный календарный месяц — с первого по последний день;
- в этот период не осуществляется хозяйственная деятельность и не получаются доходы.
Если в месяце отпуска ФЛП получает доход, право на освобождение от уплаты налогов утрачивается.
Для получения налогового отпуска необходимо подать заявление в произвольной форме в контролирующий орган. Налоговый кодекс не устанавливает конкретной даты его подачи, однако рекомендуется подать заявление до начала месяца отпуска, чтобы избежать начисления авансовых платежей в интегрированной карточке плательщика.
Подать заявление можно:
- лично;
- по почте;
- через Электронный кабинет плательщика в режиме «Переписка с ГНС».
Налоговый отпуск не освобождает ФЛП от обязанности уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», многие физические лица – предприниматели убеждены, что из-за своего статуса автоматически теряют право на налоговую скидку. На самом деле это не совсем так. Закон не запрещает ФЛП воспользоваться таким правом, однако есть важное условие: получить налоговую скидку можно не как предприниматель, а как обычное физическое лицо при наличии соответствующих доходов.
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