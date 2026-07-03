Киев накрыл едкий смог и запах гари: качество воздуха резко ухудшилось

В столице фиксируется повышенная концентрация приземного озона и пыли.

Фото иллюстративное, источник фото: tvoemisto.tv

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Киевская городская государственная администрация сообщила, что в столице по состоянию на 09:30 зафиксирована повышенная концентрация приземного озона и пыли. Там объяснили, что это связано с жарой, пожарами после российской атаки в ночь на 2 июля и отсутствием ветра.

«Повышенный уровень озона обусловлен аномально жаркой погодой, которая способствует его образованию в приземном слое атмосферы.

В то же время из-за пожаров, вызванных вражеской атакой в ночь на 2 июля, и отсутствия ветра загрязняющие вещества не рассеялись в атмосфере. Они накопились в приземном слое воздуха, что привело к временному ухудшению его качества и повышению концентрации продуктов горения и мелкодисперсных частиц», — заявили в КГГА.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха КГГА рекомендует:

▪️ закрыть окна;

▪️ ограничить пребывание на улице;

▪️ пить много воды;

▪️ если есть очиститель воздуха, включить его на максимальную мощность.

По данным SaveEcoBot, в течение утра 3 июля качество воздуха в столице постепенно ухудшалось.

В 05:00 общегородской индекс AQI PM2.5 составлял 43, что соответствовало хорошему уровню. Уже в 09:00 он вырос до 106, а в 10:00 — до 124.

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