Женщина доказала в суде гражданский брак с пропавшим без вести военнослужащим, но подала апелляцию из-за одного предложения в решении

Женщина обжаловала лишь одну фразу, поскольку хотела, чтобы решение суда можно было использовать не только для розыска военнослужащего.

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Николаевский апелляционный суд рассмотрел дело по иску женщины, которая просила установить факт проживания одной семьей без регистрации брака с военнослужащим, пропавшим без вести при выполнении боевого задания. Такой юридический факт был необходим ей для реализации прав, предусмотренных законодательством для членов семьи лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Вместе с тем апелляционный суд пришел к выводу, что районный суд безосновательно включил в резолютивную часть решения указание на конкретную цель установления этого факта.

Обстоятельства дела

Истица указала, что с апреля 2021 года проживала одной семьей без регистрации брака с мужчиной, с которым вела совместный быт, имела общий бюджет, несла совместные расходы и поддерживала семейные отношения.

В ноябре 2024 года мужчину призвали на военную службу. Во время прохождения службы он материально поддерживал женщину, имеющую инвалидность, а она поддерживала с ним постоянную связь, отправляла посылки и общалась с его матерью.

25 февраля 2025 года военнослужащий пропал без вести при выполнении боевого задания в Донецкой области. После этого женщина обратилась в суд с иском об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака.

Истица пояснила, что установление этого юридического факта необходимо ей для реализации прав, предусмотренных Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах». В частности, это даст возможность получать информацию о ходе и результатах розыска военнослужащего, взаимодействовать с уполномоченными органами, а также реализовать право на социальную защиту, предусмотренное законодательством.

Какое решение принял суд первой инстанции

Новоодесский районный суд Николаевской области установил факт проживания истицы и военнослужащего одной семьей без регистрации брака с апреля 2021 года до дня его исчезновения без вести.

Вместе с тем в резолютивной части решения суд указал, что данный юридический факт установлен для обеспечения права заявительницы обращаться в компетентные органы, учреждения и организации для решения вопросов, связанных с розыском военнослужащего.

Почему была подана апелляция

Истица не оспаривала установленный судом факт проживания одной семьей.

Апелляционную жалобу она подала лишь относительно формулировки резолютивной части решения. По ее мнению, установление юридического факта необходимо не только для осуществления розыска военнослужащего, но и для реализации иных прав, предусмотренных законодательством для членов семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в частности права на социальную защиту. Она также указывала, что суд первой инстанции вышел за пределы исковых требований, определив в резолютивной части конкретную цель установления юридического факта.

Позиция апелляционного суда

Коллегия судей частично согласилась с доводами апелляционной жалобы.

Апелляционный суд указал, что в соответствии со статьей 319 ГПК Украины в решении об установлении факта должны быть указаны установленный факт, цель его установления и доказательства, на основании которых суд пришел к соответствующим выводам.

Вместе с тем коллегия обратила внимание, что в соответствии с гражданской процессуальной практикой суд в резолютивной части решения должен четко сформулировать именно юридический факт, который устанавливается. Цель установления такого факта указывается заявителем в исковом заявлении и раскрывается в мотивировочной части решения, где суд обосновывает, почему этот факт имеет юридическое значение.

Исходя из этого апелляционный суд исключил из резолютивной части решения по делу № 487/5564/25 указание на то, что юридический факт установлен для обеспечения права заявительницы на обращение в компетентные органы, учреждения и организации для решения вопросов, связанных с розыском военнослужащего.

В остальной части решение, в частности относительно установления факта проживания одной семьей без регистрации брака, оставлено без изменений.

Что еще отметил суд

Апелляционный суд также привел правовые подходы Верховного Суда относительно установления факта проживания одной семьей без регистрации брака. Суд отметил, что для этого необходимо доказать совокупность обстоятельств: совместное проживание, ведение общего хозяйства, наличие общего бюджета, взаимных прав и обязанностей, присущих супругам.

По данному делу такие обстоятельства подтверждались, в частности, банковскими переводами, медицинской декларацией с указанием общего адреса проживания, документами воинской части, перепиской сторон, фотографиями, видеозаписями, актом ОСМД, почтовыми квитанциями и другими доказательствами. Апелляционный суд согласился с оценкой этих доказательств, данной судом первой инстанции, и указал, что ответчик не представил доказательств, которые бы опровергали факт проживания сторон одной семьей.

Вместе с тем предметом апелляционного пересмотра была исключительно формулировка резолютивной части решения. Сам факт проживания истицы и военнослужащего одной семьей без регистрации брака сторонами не оспаривался, поэтому апелляционный суд не пересматривал эти выводы суда первой инстанции.

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