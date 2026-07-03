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Украина на пути к ЕС: в Верховном Суде обсудили прогресс и судебную реформу в условиях войны

12:16, 3 июля 2026
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В Верховном Суде подвели промежуточные итоги евроинтеграции в сфере правосудия.
Украина на пути к ЕС: в Верховном Суде обсудили прогресс и судебную реформу в условиях войны
В Верховном Суде состоялась встреча с представителями Европейского парламента во время Второго заседания Подкомитета Парламентского комитета ассоциации «Украина – ЕС», посвященного вопросам вступления Украины в Европейский Союз
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В Верховном Суде состоялась встреча с представителями Европейского парламента в рамках Второго заседания Подкомитета Парламентского комитета ассоциации «Украина – ЕС», посвященного вопросам вступления Украины в Европейский Союз.

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Во время заседания члены Европейского парламента, представители Секретариата Европарламента, Верховной Рады Украины, органов судейского управления, международные эксперты и судьи Верховного Суда обсудили прогресс Украины в реализации мероприятий, предусмотренных переговорной главой 23 «Судебная власть и основополагающие права», состояние выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права, особенности работы украинских судов в условиях войны, а также результаты реформ в контексте евроинтеграции.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко от имени всего судебного сообщества Украины выразил благодарность представителям Европейского парламента за последовательную поддержку нашего государства в борьбе за собственную независимость и европейское будущее.

Он отметил, что в условиях полномасштабной войны рф против Украины национальные суды проявили чрезвычайную устойчивость, продолжив осуществлять правосудие в столь сложных условиях. Сегодня спектр деятельности украинских судов довольно широк: рассмотрение дел о военных преступлениях (по данным Офиса Генерального прокурора, по состоянию на конец июня 2026 года зарегистрировано более 239 тыс. военных преступлений), преступлениях против основ национальной безопасности Украины, коррупционных правонарушениях; решение вопросов, связанных с внутренним перемещением лиц, возмещением ущерба, причиненного вследствие войны, социальной защитой граждан в спорах с государством и т. п.

«Мы осознаем, что наши усилия принесут достойный результат лишь при условии соблюдения европейских стандартов, поэтому Украина уже много лет назад избрала евроинтеграционный путь развития», – акцентировал Председатель ВС. Так, в июле этого года исполняется 29 лет со дня ратификации Украиной Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Национальная судебная система продолжает сотрудничество с Европейским судом по правам человека, в частности украинские суды применяют его позиции в своих решениях, формируя соответствующую судебную практику на национальном уровне. Вместе с тем продолжается работа по анализу практики и Суда справедливости Европейского Союза.

Вступление в большую европейскую семью остается особенно актуальным для Украины, ведь этот шаг будет определять послевоенное восстановление Украины и ее развитие как демократического правового государства, добавил Станислав Кравченко. И Верховный Суд продолжает активно действовать, обеспечивая во взаимодействии с национальным парламентом выполнение евроинтеграционных требований, предусмотренных, в частности, Дорожной картой по вопросам верховенства права.

По словам Станислава Кравченко, в настоящее время приоритетными направлениями для национальной правовой системы в контексте приближения к стандартам ЕС являются:

  • развитие законодательства по обеспечению единства судебной практики;
  • совершенствование механизмов кассационного пересмотра и применения кассационных фильтров;
  • предотвращение злоупотребления процессуальными правами;
  • дальнейшее внедрение цифрового правосудия и расширение возможностей дистанционного судебного разбирательства.

Секретарь Большой Палаты Верховного Суда Сергей Погребной отметил, что приверженность Украины фундаментальным демократическим ценностям, на которых основывается Европейский Союз, имеет не декларативное, а практическое измерение. Национальные суды, прежде всего Большая Палата Верховного Суда, уже давно начали учитывать источники права ЕС и правовые позиции Суда справедливости ЕС в собственной правоприменительной практике.

В частности, в постановлении от 3 августа 2022 года по делу № 910/9627/20 Большая Палата Верховного Суда сформулировала правовой вывод о целесообразности учета в правоприменительной практике Украины выводов и принципов, сформулированных в решениях Суда справедливости ЕС, даже если они касаются других государств.

Применение источников права ЕС в практике БП ВС

Сергей Погребной привел несколько примеров применения источников права ЕС в практике БП ВС. Среди них – постановление БП ВС от 15 февраля 2023 года по делу № 910/18214/19 по иску бывшего акционера неплатежеспособного банка о признании недействительными сделок, совершенных в процедуре вывода банка с рынка с участием государства как инвестора. Решая вопрос об эффективности избранного истцом способа защиты и толкуя национальную норму, а также обосновывая вывод о неэффективности избранного способа защиты, БП ВС обратилась к Директиве Европейского парламента и Совета (ЕС) 2014/59/ЕС от 15 мая 2014 года об основных положениях по финансовому оздоровлению и выводу с рынка неплатежеспособных банков.

А в деле № 910/13988/20 (постановление БП ВС от 17 апреля 2024 года) о признании торговой марки лекарственного средства общеизвестной и признании недействительным украинского свидетельства о регистрации знака для товаров и услуг Верховный Суд ссылался obiter dictum на практику Суда справедливости ЕС, чтобы проиллюстрировать, какое значение в праве может иметь добросовестность регистрации конфликтующего знака для ограничения права на защиту владельца хорошо известной марки.

Кассационный административный суд в составе ВС

Как отметил председатель Кассационного административного суда в составе ВС Игорь Дашутин, Украина проходит путь к членству в ЕС в чрезвычайно сложных условиях полномасштабной войны, не останавливая при этом процесс реформирования и демонстрируя способность действовать в соответствии с принципами демократии и верховенства права в беспрецедентных обстоятельствах. Частью этой институциональной устойчивости являются именно суды, которые не прекратили свою работу в условиях ракетных вражеских обстрелов, воздушных тревог, вынужденного командирования судей и изменения территориальной подсудности дел судов, расположенных на временно оккупированных рф или прифронтовых территориях.

Ежедневно граждане продолжают обращаться в суды за защитой своих прав, государство продолжает исполнять судебные решения, а Верховный Суд – обеспечивать единство судебной практики. Это, по мнению Игоря Дашутина, является лучшим подтверждением институциональной зрелости Украинского государства. Верховенство права, независимое правосудие, уважение к правам человека – это не только обязательства Украины перед ЕС, но и основа устойчивости нашего государства, подытожил председатель КАС ВС.

Кассационный хозяйственный суд в составе ВС

Председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Лариса Рогач отметила, что хозяйственная юрисдикция, осуществляя правосудие в сфере экономических правоотношений, является одним из основных элементов защиты инвестиций и построения связей между государственными институтами, субъектами хозяйствования и гражданами. В контексте евроинтеграционного процесса важно, чтобы в государстве существовала предсказуемая правовая среда, основанная на принципах верховенства права, поскольку именно в такой среде развивается бизнес, привлекаются инвестиции и эффективно функционирует экономика.

По словам главы КХС ВС, судьи хозяйственной юрисдикции уже сегодня являются активными участниками процесса адаптации украинского права к праву Европейского Союза. Они обеспечивают надлежащее применение законодательных новелл, принятых в рамках евроинтеграционных реформ, участвуют в официальном скрининге законодательства Украины по переговорным главам, касающимся корпоративного права и права интеллектуальной собственности. Кроме того, Верховный Суд является соисполнителем мероприятий Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС) в сфере интеллектуальной собственности, а решения Верховного Суда включены в базу данных WIPO Lex-Judgments, обеспечивающую доступ к важнейшим судебным решениям разных стран мира в сфере права интеллектуальной собственности.

Вместе с тем Лариса Рогач подчеркнула, что приближение украинского права к европейским стандартам происходит не только посредством законодательных изменений. По ее словам, важную роль в этом процессе играет и судебная практика, которая должна приспосабливаться к общественным потребностям и европейским стандартам. В этом контексте спикер обратила внимание на концепцию «разумного законодателя», которая является составляющей динамического подхода к толкованию норм права и предполагает, что суд должен ориентироваться не только на намерения законодателя, принявшего закон в прошлом, но и на то, как соответствующую норму мог бы понимать законодатель в современных условиях.

В целом, отметила Лариса Рогач, Верховный Суд направляет усилия на формирование правовых позиций, которые позволяют эффективно решать сложные правовые вопросы путем надлежащего толкования действующего законодательства с учетом европейских стандартов без необходимости внесения изменений в законодательство.

Кассационный уголовный суд в составе ВС

И. о. председателя Кассационного уголовного суда в составе ВС Наталья Антонюк подчеркнула, что украинские судьи, рассматривая уголовные производства, не только анализируют нормы УПК Украины, но и активно используют практику ЕСПЧ. Она также рассказала о высоких стандартах доказывания в национальной судебной системе, в частности относительно требований к использованию доказательств, полученных из открытых источников (OSINT).

«То, что стандарты правосудия должны обеспечиваться и во время войны, не вызывает никаких сомнений. Вместе с тем специфика уголовной юстиции заключается в том, что в ней предусмотрена возможность наиболее строгого ограничения прав и свобод, поэтому необходимо быть максимально осторожными при применении мер такого ограничения», – отметила Наталья Антонюк.

Относительно специфики рассмотрения новой категории дел о военных преступлениях спикер отметила роль европейских партнеров в распространении знаний среди украинских судей по вопросам применения Женевских конвенций, толкования практики Международного уголовного суда и опыта международных трибуналов. Наталья Антонюк добавила, что основная задача уголовной юрисдикции – привлечь к ответственности не кого угодно, а того, кто действительно совершил преступление. Поэтому она выразила надежду, что благодаря совместным усилиям Украины и европейского сообщества лица, совершающие военные преступления в Украине, понесут справедливое наказание.

Кассационный гражданский суд в составе ВС

Председатель Кассационного гражданского суда в составе ВС Марина Червинская акцентировала, что Украина стремится стать членом Европейского Союза, и украинская судебная система, в том числе гражданская юрисдикция, в последние годы прилагает немало усилий для того, чтобы это в конечном итоге стало реальностью.

На примере гражданских дел докладчик продемонстрировала динамику изменений правоприменения в сторону гармонизации с европейскими правовыми стандартами. Одна из наиболее показательных категорий дел – дела, касающиеся семьи и детей. Если еще восемь лет назад в решениях украинских судов доминировал постулат о том, что малолетний ребенок не может быть отобран у матери, за исключением случаев, когда это нарушало права ребенка, то после решений ЕСПЧ по делам «Мамчур против Украины», «Хант против Украины» национальная судебная практика начала ориентироваться на принцип равенства прав отца и матери и необходимость выяснения наилучших интересов ребенка.

Вместе с тем вызовом для гражданской юрисдикции являются новые реалии, связанные с вооруженной агрессией, в частности в сфере трудовых отношений, а также истребования имущества у добросовестного приобретателя с учетом новых норм материального права, отметила председатель КГС ВС.

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Верховный Суд ЕС КАС ВС КХС ВС КЦС ВС КУС ВС

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