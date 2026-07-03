ПФУ объяснил, определен ли минимальный размер пенсии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью

Ежегодно проводится перерасчет пенсий для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью.

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Пенсионный фонд Украины напомнил, что в соответствии с Заключительными положениями Закона Украины от 29.06.2021 № 1584-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц» для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, определены следующие минимальные размеры пенсионных выплат:

для лиц с инвалидностью I группы — 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год;

для лиц с инвалидностью II группы — 80%;

для лиц с инвалидностью III группы — 60%.

Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет таких пенсий (исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за год, предшествующий году перерасчета).

Размер средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2025 год, составляет 20 653,55 грн.

Соответственно, с 01.03.2026 минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС составляет:

для лиц с инвалидностью I группы — 20 653,55 грн;

для лиц с инвалидностью II группы — 16 522,84 грн;

для лиц с инвалидностью III группы — 12 392,13 грн.

Сверх указанного размера пенсии может быть установлена пенсия за особые заслуги перед Украиной.

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