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ПФУ объяснил, определен ли минимальный размер пенсии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью

23:48, 3 июля 2026
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Ежегодно проводится перерасчет пенсий для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью.
ПФУ объяснил, определен ли минимальный размер пенсии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью
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Пенсионный фонд Украины напомнил, что в соответствии с Заключительными положениями Закона Украины от 29.06.2021 № 1584-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц» для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, определены следующие минимальные размеры пенсионных выплат:

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  • для лиц с инвалидностью I группы — 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год;
  • для лиц с инвалидностью II группы — 80%;
  • для лиц с инвалидностью III группы — 60%.

Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет таких пенсий (исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за год, предшествующий году перерасчета).

Размер средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за 2025 год, составляет 20 653,55 грн.

Соответственно, с 01.03.2026 минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС составляет:

  • для лиц с инвалидностью I группы — 20 653,55 грн;
  • для лиц с инвалидностью II группы — 16 522,84 грн;
  • для лиц с инвалидностью III группы — 12 392,13 грн.

Сверх указанного размера пенсии может быть установлена пенсия за особые заслуги перед Украиной.

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