Могут ли отказать в трудоустройстве, если нет «Резерв+» — что должны проверять работодатели

Работодатель обязан проверить военно-учетные данные работника.

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Отсутствие приложения «Резерв+» не является основанием для отказа в приеме на работу. Работник может предъявить бумажный военно-учетный документ, однако работодатель обязан проверить актуальность военно-учетных данных с помощью электронного военно-учетного документа.

В соответствии с пунктом 34 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487, при приеме на работу работодатель обязан проверить наличие у гражданина военно-учетного документа в электронной или бумажной форме.

Кроме того, работодатель должен проверить соответствие сведений, указанных в военно-учетном документе, данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Такая проверка в настоящее время осуществляется на основании электронного военно-учетного документа, сформированного средствами государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны или через портал «Дія», не ранее чем за 72 часа до даты приема на работу.

В то же время Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров №1487, не запрещает работнику предъявлять бумажный военно-учетный документ, в частности военный билет.

Эксперты отмечают, что кадровым службам целесообразно предложить работнику сформировать электронный военно-учетный документ через портал «Дія» или приложение «Резерв+», поскольку именно QR-код такого документа позволяет проверить актуальные сведения из реестра «Оберіг».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законодательство Украины предусматривает различные механизмы освобождения граждан от призыва на военную службу во время военного положения. В частности, это отсрочка и бронирование.

На практике оба эти понятия означают одно и то же — временное освобождение от службы. Однако их правовая природа, порядок оформления и срок действия существенно отличаются.