Проверки бизнеса во время войны ограничили: кого касается новое решение Кабмина

Для ускорения восстановительных работ правительство освободило от проверок имущество пострадавших от российских обстрелов предприятий.

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Кабинет Министров принял изменения к порядку осуществления государственного надзора (контроля) во время военного положения, которые предусматривают ограничение проверок бизнеса в отношении объектов недвижимости, пострадавших в результате войны или расположенных в опасных зонах.

Отныне меры государственного надзора не будут проводиться в отношении объектов недвижимого имущества, которые уничтожены или повреждены в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, расположены на территориях активных или возможных боевых действий, на ТОТ, в зонах рискованного земледелия, а также на территориях, загрязненных или потенциально загрязненных взрывоопасными предметами.

Правительство отмечает, что решение направлено на снижение административной нагрузки на предприятия и создание условий для восстановления их работы, производства и сохранения экономической активности в условиях войны.

Ожидается, что это позволит бизнесу направлять больше ресурсов на выплату заработных плат, поддержку производства и развитие. В то же время сокращение административных расходов должно помочь сдерживать рост себестоимости продукции и услуг, а значит — стабильности цен.

Однако, отметила Премьер-министр Юлия Свириденко, государственный контроль сохраняется там, где речь идет о жизни и здоровье людей, защите окружающей среды, безопасности государства и выполнении международных обязательств.

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