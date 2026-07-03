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Перевірки бізнесу під час війни обмежили: кого стосується нове рішення Кабміну

11:04, 3 липня 2026
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Для прискорення відновлювальних робіт уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів.
Перевірки бізнесу під час війни обмежили: кого стосується нове рішення Кабміну
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Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку здійснення державного нагляду (контролю) під час воєнного стану, яке передбачає обмеження перевірок бізнесу щодо об’єктів нерухомості, що постраждали внаслідок війни або розташовані в небезпечних зонах.

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Відтепер заходи державного нагляду не проводитимуться щодо об’єктів нерухомого майна, які знищені або пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, розташовані на територіях активних або можливих бойових дій, на ТОТ, у зонах ризикованого землеробства, а також на територіях, забруднених або потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Уряд зазначає, що рішення спрямоване на зменшення адміністративного навантаження на підприємства та створення умов для відновлення їхньої роботи, виробництва та збереження економічної активності в умовах війни.

Очікується, що це дозволить бізнесу спрямовувати більше ресурсів на виплату заробітних плат, підтримку виробництва та розвиток. Водночас скорочення адміністративних витрат має допомогти стримувати зростання собівартості продукції та послуг, а отже — стабільності цін.

Однак, зазначила Премʼєр-міністр Юлія Свириденко, державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов'язань.

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бізнес уряд Кабінет Міністрів України війна воєнний стан Юлія Свириденко

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