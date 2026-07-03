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Апеляційний суд скасував рішення про оголошення померлим військового, який зник безвісти

11:58, 3 липня 2026
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Апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги батька та дружини зниклого безвісти військовослужбовця і скасував рішення про оголошення його померлим.
Апеляційний суд скасував рішення про оголошення померлим військового, який зник безвісти
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Хмельницький апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги батька та дружини військовослужбовця, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на Донеччині, та скасував рішення місцевого суду про оголошення його померлим. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

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Із заявою про оголошення військовослужбовця померлим до суду звернулася його мати. За її словами, син зник безвісти у липні 2024 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Будинок, у якому він перебував, був зруйнований унаслідок вогневого ураження противником. Пошукові заходи результатів не дали, а проведені молекулярно-генетичні експертизи не дозволили ідентифікувати вилучені з-під завалів рештки.

Заявниця зазначала, що оголошення сина померлим необхідне для отримання передбачених законодавством виплат та оформлення спадщини.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області заяву задовольнив, оголосив військовослужбовця померлим, вказавши, що він загинув у липні 2024 року під час виконання військового обов'язку із захисту України в місті Торецьку Донецької області.

Батько та дружина військовослужбовця подали апеляційні скарги, в яких просили скасувати це рішення та відмовити у задоволенні заяви. На їхню думку, суд першої інстанції не врахував, що активні бойові дії в районі ймовірної загибелі військового тривають, а тому перебіг передбаченого законом шестимісячного строку для оголошення його померлим ще не розпочався.

Апеляційний суд зазначив, що відповідно до частини 2 статті 46 Цивільного кодексу України фізична особа, яка пропала безвісти у зв`язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, а з урахуванням конкретних обставин справи – до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

Шестимісячний строк слід обчислювати від дня закінчення активних бойових дій на території ймовірної загибелі особи (постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 грудня 2024 року у справі № 755/11021/22).

Апеляційний суд звернув увагу, що згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376, Торецька міська територіальна громада з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2024 року була територією активних бойових дій, з 7 серпня 2024 року по теперішній час є територією активних бойових дій, на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

 «Отже, місто Торецьк Донецької області, в районі якого під час виконання бойового завдання зник безвісти військовослужбовець, досі віднесено до території активних бойових дій, а тому перебіг шестимісячного строку для оголошення його померлим не розпочався. Цей факт виключає правову можливість оголошення його померлим і свідчить про передчасність поданої заяви», – констатував апеляційний суд.

З повним текстом постанови у справі № 686/27873/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

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