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Частині ВПО можуть призупинити виплати: що варто зробити переселенцям

20:51, 3 липня 2026
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Дорослі отримують по 2 000 гривень на місяць, а діти та люди з інвалідністю — по 3 000 гривень.
Частині ВПО можуть призупинити виплати: що варто зробити переселенцям
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У липні внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати державну допомогу на проживання у раніше встановлених розмірах. Водночас окремі категорії переселенців повинні своєчасно оновити свої дані, інакше виплати можуть бути призупинені. 

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №709, кошти виплачуються у два етапи — до 15-го та до 28-го числа кожного місяця. Фактична дата зарахування залежить від роботи банку та Державної казначейської служби.

Розмір допомоги не змінився: дорослі отримують 2 000 грн на місяць, діти та особи з інвалідністю — 3 000 грн. Виплати призначаються вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб на строк до 30 місяців з моменту першого оформлення допомоги.

Водночас окремим отримувачам необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України або до ЦНАПу для оновлення інформації. Це стосується переселенців, які змінили адресу проживання або склад сім'ї, оформлюють допомогу на дитину вперше, отримали відмову та хочуть поновити виплати після підтвердження відповідності критеріям доходу, а також осіб, у яких змінився майновий стан і які мають намір переглянути рішення про призначення допомоги.

Для поновлення виплат після відмови застосовується критерій доходу — не більше 10 380 грн на одну особу.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №709, якщо переселенець не повідомить про зміни або не оновить необхідні дані, виплату державної допомоги можуть призупинити.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримують пенсію за віком, можуть претендувати на допомогу на проживання. Водночас право на такі виплати не є автоматичним і залежить від рівня доходу, складу сім’ї та окремих винятків, передбачених урядовим порядком. У 2026 році діє обмеження у 10380 грн на одного отримувача, яке визначає право на продовження виплат.

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