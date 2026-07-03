  1. В Україні

Нові ФОПи можуть отримати статус «єдинника» одразу: як це працює

10:46, 3 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Який порядок реєстрації платників єдиного податку та строки, у які контролюючі органи зобов’язані оформлювати відповідний статус.
Нові ФОПи можуть отримати статус «єдинника» одразу: як це працює
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У податковій роз’яснюють, що ДПС проводить реєстрацію платника єдиного податку шляхом внесення запису до спеціального реєстру. Його веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову політику.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Податковий орган зобов’язаний зареєструвати суб’єкта господарювання платником єдиного податку протягом двох робочих днів після отримання заяви, якщо відсутні підстави для відмови, визначені Податковим кодексом України.

В окремих випадках, зокрема для новостворених фізичних осіб-підприємців, передбачено особливі строки набуття статусу платника єдиного податку. Так, ФОП, які подали заяву до кінця місяця державної реєстрації та обрали першу або другу групу, визнаються платниками єдиного податку з першого числа наступного місяця.

Новостворені суб’єкти господарювання, які протягом 10 днів після реєстрації подали заяву на третю групу (без ПДВ), набувають статусу платника єдиного податку з дня державної реєстрації.

Аналогічно, ФОП, які обирають четверту групу та подають заяву до кінця місяця державної реєстрації, також вважаються платниками єдиного податку з дня реєстрації.

Заяву можна подати одним із способів, визначених Податковим кодексом.

У разі відмови контролюючий орган зобов’язаний протягом двох робочих днів надати вмотивоване письмове рішення, яке може бути оскаржене у встановленому порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП звернеться до Офісу Генпрокурора через можливе втручання в автоматизовану систему документообігу Солом’янського райсуду

ВРП ініціювала перевірку фактів фальсифікації процесуальних документів у Солом’янському районному суді міста Києва.

Інвестор вніс понад мільйон гривень за квартиру, але кооператив не визнав оплату: як довести їі, якщо квитанція з недоліками — ВС

ВС наголосив, що під час оцінки доказів суди мають встановлювати реальність господарської операції, а не обмежуватися формальною перевіркою оформлення первинних документів.

Польща відмовилася реєструвати дитину одностатевої пари: ЄСПЛ заявив, що права дітей не залежать від орієнтації батьків

ЄСПЛ визнав, що відмова польської влади зареєструвати іноземне свідоцтво про народження дитини, де батьками вказані дві жінки, призвела до правової невизначеності та порушила право дитини на приватне життя.

Павло Вовк: Рішення Великої Палати ВС стало наслідком системного тиску на суддів, попереду — ЄСПЛ

Колишній голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк прокоментував розгляд своєї справи у Великій Палаті Верховного Суду.

Бронювання «згорить» у вересні: для підприємств розпочався 38-денний зворотний відлік для збереження броні своїх працівників

Офіційно у бізнесу є лише 38 днів, щоб підтвердити нові зарплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]