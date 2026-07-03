Нові ФОПи можуть отримати статус «єдинника» одразу: як це працює

Який порядок реєстрації платників єдиного податку та строки, у які контролюючі органи зобов’язані оформлювати відповідний статус.

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У податковій роз’яснюють, що ДПС проводить реєстрацію платника єдиного податку шляхом внесення запису до спеціального реєстру. Його веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову політику.

Податковий орган зобов’язаний зареєструвати суб’єкта господарювання платником єдиного податку протягом двох робочих днів після отримання заяви, якщо відсутні підстави для відмови, визначені Податковим кодексом України.

В окремих випадках, зокрема для новостворених фізичних осіб-підприємців, передбачено особливі строки набуття статусу платника єдиного податку. Так, ФОП, які подали заяву до кінця місяця державної реєстрації та обрали першу або другу групу, визнаються платниками єдиного податку з першого числа наступного місяця.

Новостворені суб’єкти господарювання, які протягом 10 днів після реєстрації подали заяву на третю групу (без ПДВ), набувають статусу платника єдиного податку з дня державної реєстрації.

Аналогічно, ФОП, які обирають четверту групу та подають заяву до кінця місяця державної реєстрації, також вважаються платниками єдиного податку з дня реєстрації.

Заяву можна подати одним із способів, визначених Податковим кодексом.

У разі відмови контролюючий орган зобов’язаний протягом двох робочих днів надати вмотивоване письмове рішення, яке може бути оскаржене у встановленому порядку.

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