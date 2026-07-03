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ДПС нагадала правила оподаткування та оформлення спадщини чи подарунка від резидента нерезиденту

11:29, 3 липня 2026
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Спадкоємець-нерезидент має сплатити податок та військовий збір до нотаріального оформлення майна, а у сільській місцевості – до оформлення документів уповноваженою особою органу місцевого самоврядування.
ДПС нагадала правила оподаткування та оформлення спадщини чи подарунка від резидента нерезиденту
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Подарунок у вигляді майна, отриманий нерезидентом від резидента України підлягає оподаткуванню за тими самими правилами, що й спадщина (п. 174.6 ст. 174 ПКУ). Про це нагадала Державна податкова служба України.

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Головні правила для нерезидентів:

- Ставки. Якщо спадкоємець є нерезидентом, а спадкодавець – резидентом України, будь-який об’єкт спадщини чи подарунка оподатковується ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 5 %.

- Хто сплачує. Обов’язок зі сплати податку та збору повністю покладається на самого спадкоємця-нерезидента.

- Терміни сплати. Спадкоємець-нерезидент має сплатити податок та військовий збір до нотаріального оформлення майна, а у сільській місцевості – до оформлення документів уповноваженою особою органу місцевого самоврядування.

- Важливо! Без документа про повну сплату нотаріус (або посадова особа селищної ради) не видасть свідоцтво про право на спадщину чи договір дарування.

Куди та за якими реквізитами платити?

Податок та військовий збір сплачується за місцем нотаріального оформлення спадщини чи договору дарування.

Для сплати податку використовується код бюджетної класифікації 11010501 – «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню».

Для сплати військового збору використовується код бюджетної класифікації 11011000 – «Військовий збір».

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податкова ДПС

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