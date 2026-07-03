ГНС напомнила правила налогообложения и оформления наследства или подарка от резидента нерезиденту

Наследник-нерезидент обязан уплатить налог и военный сбор до нотариального оформления имущества, а в сельской местности — до оформления документов уполномоченным лицом органа местного самоуправления.

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Подарок в виде имущества, полученный нерезидентом от резидента Украины, подлежит налогообложению по тем же правилам, что и наследство (п. 174.6 ст. 174 НКУ). Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

Главные правила для нерезидентов:

Ставки. Если наследник является нерезидентом, а наследодатель — резидентом Украины, любой объект наследства или подарка облагается НДФЛ по ставке 18 % и военным сбором по ставке 5 %.

Кто уплачивает. Обязанность по уплате налога и сбора полностью возлагается на самого наследника-нерезидента.

Сроки уплаты. Наследник-нерезидент обязан уплатить налог и военный сбор до нотариального оформления имущества, а в сельской местности — до оформления документов уполномоченным лицом органа местного самоуправления.

Важно! Без документа о полной уплате нотариус (или должностное лицо поселкового совета) не выдаст свидетельство о праве на наследство или не удостоверит договор дарения.

Куда и по каким реквизитам платить?

Налог и военный сбор уплачиваются по месту нотариального оформления наследства или договора дарения.

Для уплаты налога используется код бюджетной классификации 11010501 — «Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами, не подлежащими обязательному декларированию».

Для уплаты военного сбора используется код бюджетной классификации 11011000 — «Военный сбор».

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