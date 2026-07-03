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Новые ФЛП могут получить статус «единщика» сразу: как это работает

10:46, 3 июля 2026
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Каков порядок регистрации плательщиков единого налога и сроки, в которые контролирующие органы обязаны оформлять соответствующий статус.
Новые ФЛП могут получить статус «единщика» сразу: как это работает
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В налоговой разъясняют, что ГНС проводит регистрацию плательщика единого налога путем внесения записи в специальный реестр. Его ведет центральный орган исполнительной власти, реализующий налоговую политику.

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Налоговый орган обязан зарегистрировать субъекта хозяйствования плательщиком единого налога в течение двух рабочих дней после получения заявления, если отсутствуют основания для отказа, определенные Налоговым кодексом Украины.

В отдельных случаях, в частности для вновь созданных физических лиц-предпринимателей, предусмотрены особые сроки приобретения статуса плательщика единого налога. Так, ФЛП, которые подали заявление до конца месяца государственной регистрации и выбрали первую или вторую группу, признаются плательщиками единого налога с первого числа следующего месяца.

Вновь созданные субъекты хозяйствования, которые в течение 10 дней после регистрации подали заявление на третью группу (без НДС), приобретают статус плательщика единого налога со дня государственной регистрации.

Аналогично, ФЛП, которые выбирают четвертую группу и подают заявление до конца месяца государственной регистрации, также считаются плательщиками единого налога со дня регистрации.

Заявление можно подать одним из способов, определенных Налоговым кодексом.

В случае отказа контролирующий орган обязан в течение двух рабочих дней предоставить мотивированное письменное решение, которое может быть обжаловано в установленном порядке.

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