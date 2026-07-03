Апелляционный суд отменил решение об объявлении умершим военнослужащего, пропавшего без вести

Апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы отца и жены пропавшего без вести военнослужащего и отменил решение об объявлении его умершим.

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Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы отца и жены военнослужащего, который пропал без вести во время выполнения боевого задания в Донецкой области, и отменил решение местного суда об объявлении его умершим. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

С заявлением об объявлении военнослужащего умершим в суд обратилась его мать. По ее словам, сын пропал без вести в июле 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Дом, в котором он находился, был разрушен в результате огневого поражения противником. Поисковые мероприятия результатов не дали, а проведенные молекулярно-генетические экспертизы не позволили идентифицировать извлеченные из-под завалов останки.

Заявительница отмечала, что объявление сына умершим необходимо для получения предусмотренных законодательством выплат и оформления наследства.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области заявление удовлетворил, объявил военнослужащего умершим, указав, что он погиб в июле 2024 года при исполнении воинского долга по защите Украины в городе Торецке Донецкой области.

Отец и жена военнослужащего подали апелляционные жалобы, в которых просили отменить это решение и отказать в удовлетворении заявления. По их мнению, суд первой инстанции не учел, что активные боевые действия в районе предполагаемой гибели военнослужащего продолжаются, а потому течение предусмотренного законом шестимесячного срока для объявления его умершим еще не началось.

Апелляционный суд отметил, что в соответствии с частью 2 статьи 46 Гражданского кодекса Украины физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий, а с учетом конкретных обстоятельств дела — до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев.

Шестимесячный срок следует исчислять со дня окончания активных боевых действий на территории предполагаемой гибели лица (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 11 декабря 2024 года по делу № 755/11021/22).

Апелляционный суд обратил внимание, что согласно Перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденному приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 28.02.2025 № 376, Торецкая городская территориальная община с 24 февраля 2022 года по 6 августа 2024 года являлась территорией активных боевых действий, а с 7 августа 2024 года по настоящее время является территорией активных боевых действий, на которой функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

«Следовательно, город Торецк Донецкой области, в районе которого во время выполнения боевого задания пропал без вести военнослужащий, до сих пор отнесен к территории активных боевых действий, а потому течение шестимесячного срока для объявления его умершим не началось. Этот факт исключает правовую возможность объявления его умершим и свидетельствует о преждевременности поданного заявления», — констатировал апелляционный суд.

С полным текстом постановления по делу № 686/27873/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

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