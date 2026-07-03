ПФУ пояснив, чи визначено найменший розмір пенсії для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю

Щороку проводиться перерахунок пенсій для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю.

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Пенсійний фонд України нагадав, що відповідно до Прикінцевих положень Закону України від 29.06.2021 № 1584-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб” для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, визначені такі мінімальні розміри пенсійних виплат:

- для осіб з інвалідністю I групи – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік,

- для осіб з інвалідністю II групи – 80%,

- для осіб з інвалідністю III групи – 60%.

Щороку з 1 березня проводиться перерахунок таких пенсій (виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку).

Розмір середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2025 рік, становить 20 653,55 грн.

Відповідно, з 01.03.2026 мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС становить:

- для осіб з інвалідністю І групи – 20 653,55 грн;

- для осіб з інвалідністю ІІ групи – 16 522,84 грн;

- для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 12 392,13 грн.

Понад зазначений розмір пенсії може бути встановлено пенсію за особливі заслуги перед Україною.

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