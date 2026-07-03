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Київ накрив їдкий смог і запах гару: якість повітря різко погіршилася

10:35, 3 липня 2026
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У столиці фіксується підвищення концентрації приземного озону та пилу.
Київ накрив їдкий смог і запах гару: якість повітря різко погіршилася
Фото ілюстративне, джерело фото: tvoemisto.tv
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Київська міська державна адміністрація повідомила, що у столиці станом на 09:30 зафіксовано підвищену концентрацію приземного озону та пилу. Там пояснили, що це пов'язано зі спекою, пожежами після російської атаки в ніч на 2 липня та відсутністю вітру.

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«Підвищений рівень озону зумовлений аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню в приземному шарі атмосфери.

Водночас через пожежі, спричинені ворожою атакою в ніч на 2 липня, та відсутність вітру забруднювальні речовини не розсіялися в атмосфері. Вони накопичилися у приземному шарі повітря, що призвело до тимчасового погіршення його якості та підвищення концентрації продуктів горіння і дрібнодисперсних часток», - заявили у КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря КМДА рекомендує:

▪️ зачинити вікна;

▪️ обмежити перебування на вулиці;

▪️ пити багато води;

▪️ якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними SaveEcoBot, протягом ранку 3 липня якість повітря у столиці поступово погіршувалася.

О 05:00 загальноміський індекс AQI PM2.5 становив 43, що відповідало доброму рівню. Уже о 09:00 він зріс до 106, а о 10:00 – до 124.

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Київ повітря

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