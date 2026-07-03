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Податкова відпустка для ФОП: хто з підприємців має право на пільгу

18:32, 3 липня 2026
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Якщо підприємець отримує дохід у місяці, за який заявлена податкова відпустка, право на звільнення від сплати податків втрачається.
Податкова відпустка для ФОП: хто з підприємців має право на пільгу
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Фізичні особи – підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, мають право на податкову відпустку, яка дає можливість протягом одного календарного місяця на рік не сплачувати єдиний податок та військовий збір за умови дотримання вимог законодавства.

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Як пояснює Головне управління ДПС у Київській області, право на таку пільгу мають лише ФОП першої та другої груп платників єдиного податку, які не використовують працю найманих осіб.

Підставою є пункт 295.5 статті 295 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ, яким передбачено звільнення від сплати єдиного податку на один календарний місяць протягом року на період відпустки. Також відповідно до підпункту 1.13 пункту 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ підприємці звільняються і від сплати військового збору за цей період.

Податкова відпустка надається за умови, що:

  • підприємець належить до 1 або 2 групи платників єдиного податку;
  • не використовує працю найманих працівників;
  • відпустка триває повний календарний місяць — з першого до останнього дня;
  • у цей період не здійснюється господарська діяльність і не отримуються доходи.

Якщо у місяці відпустки ФОП отримує дохід, право на звільнення від сплати податків втрачається.

Для отримання податкової відпустки необхідно подати заяву у довільній формі до контролюючого органу. Податковий кодекс не встановлює конкретної дати її подання, однак рекомендується подати заяву до початку місяця відпустки, щоб уникнути нарахування авансових платежів у інтегрованій картці платника.

Подати заяву можна:

  • особисто;
  • поштою;
  • через Електронний кабінет платника у режимі «Листування з ДПС».

Податкова відпустка не звільняє ФОП від обов’язку сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», чимало фізичних осіб – підприємців переконані, що через свій статус автоматично втрачають право на податкову знижку. Насправді це не зовсім так. Закон не забороняє ФОП скористатися таким правом, однак є важлива умова: отримати податкову знижку можна не як підприємець, а як звичайна фізична особа за наявності відповідних доходів. 

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