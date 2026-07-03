Почти 60% всех производств, рассматриваемых в кассационном порядке, — административная юрисдикция

Около 600 тысяч граждан обращаются за защитой своих дел именно в суды административной юрисдикции.

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В условиях военного положения ежегодно примерно 600 тыс. граждан обращаются за защитой своих дел именно в суды административной юрисдикции. Об этом сообщил Председатель ВС Станислав Кравченко. По его словам, эта высокая цифра является показательным свидетельством доверия общества к системе судоустройства Украины, важная роль в которой, особенно в период полномасштабной войны рф против нашего государства, принадлежит административным судам.

Вместе с тем, как отметил Станислав Кравченко, военное положение поставило перед национальными судами ряд беспрецедентных вызовов, связанных с рассмотрением новых категорий дел. И административные суды являются флагманом в этом направлении, поскольку они рассматривают дела, касающиеся внутренне перемещенных лиц, социальной защиты граждан, в частности военнослужащих и членов их семей, социальных выплат и в целом вопросов социальной стабильности людей в чрезвычайно сложных военных реалиях. Кроме того, почти 60 % всех производств, которые сейчас рассматриваются в кассационном порядке, составляют административные дела. Этот процент также является показателем общественного доверия к системе правосудия и стремления людей защитить свои права цивилизованным способом.

«Наличие административной юрисдикции свидетельствует о высоком уровне развития правового государства в целом, ведь речь идет о возможности эффективной защиты прав граждан в спорах с государством», – подчеркнул Председатель ВС.

Станислав Кравченко акцентировал, что сегодня бюджет государства – это не просто финансовый документ. Это ресурс, обеспечивающий оборону Украины, функционирование критической инфраструктуры, социальную защиту населения, поддержку экономики, медицинской и образовательной систем, а также создающий основу для будущего послевоенного восстановления Украины. Учитывая это, важно говорить о балансе интересов государства и социальных прав человека и гражданина, гарантированных Конституцией Украины.

Председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин отметил, что на первый взгляд может показаться, что публичные финансы охватывают лишь вопросы бюджетов, налогов или государственных расходов. На самом деле в сегодняшних реалиях это понятие значительно шире. Речь идет о вопросах обороноспособности государства, устойчивости общества, доверия граждан к власти и, в конечном итоге, верховенства права. Война вынуждает государство действовать быстро: принимать нестандартные решения, осуществлять перераспределение ресурсов и искать новые механизмы финансирования обороны и восстановления страны.

Однако даже во время войны фундаментальный принцип остается незыблемым: сила государства не может строиться на ослаблении права. Именно поэтому сегодня административная юрисдикция приобретает особое значение.

По словам Игоря Дашутина, задача заключается в том, чтобы обеспечить баланс. Баланс между интересами государства и правами человека, общественной необходимостью и правовыми гарантиями, а также эффективностью государственного управления и требованиями законности. Именно в этом, по убеждению главы КАС, заключается одна из главных миссий административного судопроизводства в условиях военного положения.

Сегодня Украина проходит через беспрецедентные испытания. Несмотря на это все государственные институты демонстрируют мировому сообществу уникальный пример:

как защищать свое государство, одновременно не отказываясь от демократических ценностей;

как гарантировать безопасность, не отказываясь от прав человека;

как защищать независимость, не отказываясь от верховенства права.

В этой устойчивости и заключается принципиальное отличие между демократическим государством и государством-агрессором, подчеркнул судья.

Игорь Дашутин также отметил, что сегодня чрезвычайно важно сохранить баланс между эффективностью работы контролирующих органов и правомерностью их действий, чтобы налоговая политика была не только результативной, но и справедливой. Гарантом этого баланса выступает независимый суд.

Особая ответственность в этом процессе возлагается на Верховный Суд. Единство судебной практики, правовая определенность и предсказуемость судебных решений имеют как юридическое, так и стратегическое значение для государства. Учитывая это, административная юрисдикция должна функционировать как надежный механизм разрешения споров и быть одним из ключевых элементов государственной устойчивости.

Заместитель Председателя Высшего совета правосудия Оксана Кваша подчеркнула, что административные суды играют определяющую роль в обеспечении прав и свобод граждан, соблюдении баланса между публичным интересом и правами человека, между властью и личностью. Именно в административной юстиции принцип верховенства права приобретает практическое измерение, ведь здесь граждане ищут защиту от противоправных решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий.

Спикер также отметила, что сегодня публичные финансы выходят далеко за пределы сугубо бюджетной и управленческой проблематики. В условиях жестокой, неспровоцированной и агрессивной войны со стороны рф – это вопрос устойчивости государства, обороноспособности Украины, социальной ответственности и доверия к власти.

Для ВСП эта тема является чрезвычайно важной, ведь независимость судебной власти невозможна без надлежащего конституционного, кадрового и финансового обеспечения. Вместе с тем военное положение требует от всех органов власти высокой ответственности, рациональности и четкого определения приоритетов.

В завершение докладчик подчеркнула, что без надлежащей научной основы невозможно найти эффективные ответы на сложные вопросы правового регулирования и правоприменения. И это в полной мере касается проблематики публичных финансов.

По словам Председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрея Пасечника, тематика конференции на первый взгляд может показаться сугубо специализированной, финансово-правовой, однако на самом деле она значительно шире. Публичные финансы, особенно в условиях войны, – это не только о ресурсах. Это способность государства выполнять свои функции: поддерживать оборону, обеспечивать социальные обязательства, сохранять институты и одновременно оставаться правовым государством.

В военное время каждое решение в сфере налогов, бюджета или администрирования публичных средств приобретает особое значение. За ним стоит не просто фискальная целесообразность, а устойчивость государства в целом. Именно поэтому роль административной юстиции сегодня является определяющей, ведь в административном суде публичные финансы проходят тест на правомерность.

Докладчик подчеркнул, что правовая и судебная системы вышли на новый уровень развития. Безусловно, изучение иностранного опыта и административной юрисдикции других стран остается важной задачей. Однако Украина имеет практику осуществления правосудия в условиях войны, которой не обладает ни одно другое государство. Поэтому сейчас важно не только заимствовать, но и передавать собственный опыт мировому сообществу.

По его убеждению, публичные финансы – это ресурс государства, а правосудие – гарантия того, что этот ресурс используется исключительно в рамках права, под его контролем и в интересах общества.

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