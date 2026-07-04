Как уберечься от жары: советы медиков

Жара может стать причиной заболеваний, особенно если организм человека не способен охлаждаться при высоких температурах.

Фото: rivnepost.rv.ua

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Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней напомнил, что высокие температуры могут негативно влиять на здоровье человека. По данным CDC, сотни людей ежегодно умирают из-за жары.

Что такое экстремальная жара?

Экстремальная жара — это температура, которая на 10 и более градусов превышает среднюю максимальную температуру, характерную для определенного региона, и сохраняется в течение нескольких недель.

Жара может стать причиной заболеваний (солнечный удар, тепловое истощение (перегрев организма), тепловые судороги, солнечные ожоги, кожные высыпания), особенно если организм человека не способен охлаждаться при высоких температурах.

Факторы, влияющие на способность организма охлаждаться:

Высокая влажность воздуха — в этом случае пот испаряется медленнее, что мешает организму отдавать тепло, когда это необходимо.

Личные факторы — возраст, ожирение, лихорадка, обезвоживание, болезни сердца, психические заболевания, солнечные ожоги, употребление наркотиков и алкоголя.

Люди в возрасте 65+ лет имеют высокий риск заболеваний, связанных с жарой. Дети младше двух лет и люди с хроническими или психическими заболеваниями также находятся в группе повышенного риска.

Если вы заботитесь о людях из группы риска, обязательно убедитесь, что у них есть достаточное количество воды и возможность находиться в прохладном помещении. Спросите, есть ли у них к этому доступ и чем вы можете помочь.

Советы, которые помогут уберечься от жары:

Находитесь в охлажденном помещении. По возможности лучше оставаться в зданиях с кондиционером. Если дома его нет — посетите общественные помещения с кондиционированием. Даже несколько часов, проведенных в прохладном помещении, могут помочь организму адаптироваться к жаре на улице.

Ограничьте физическую активность на свежем воздухе в полдень. Уменьшайте объем физических нагрузок во время жары. Людям, не привыкшим работать при высокой температуре воздуха, рекомендуется начинать упражнения медленно и постепенно увеличивать темп и нагрузку. При учащенном сердцебиении и нехватке воздуха следует прекратить любые занятия. Перейдите в тень, отдохните, особенно если чувствуете головокружение и слабость.

Проконсультируйтесь с семейным врачом относительно физических нагрузок в жаркую погоду.

Не находитесь на улице в самые жаркие часы. Особенно в период с 11:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно.

Носите свободную, легкую и светлую одежду. Выбирайте одежду с длинными рукавами, надевайте солнцезащитные очки (с защитой от UVA- и UVB-лучей), головной убор, лучше с широкими полями, чтобы защитить лицо, уши и шею.

Пользуйтесь солнцезащитными средствами. Загар может значительно замедлить способность кожи отдавать избыточное тепло, ухудшая способность организма охлаждаться, а также способствует обезвоживанию. Выбирайте солнцезащитные средства с пометкой «широкий спектр» или «защита UVA/UVB» и SPF 30 и выше. Используйте их повторно в соответствии с инструкцией. Наносите солнцезащитный крем за 30 минут до выхода на улицу.

Принимайте прохладный душ или ванну. Электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, однако при критически высокой температуре воздуха они становятся неэффективными. Лучший способ охладиться — принять прохладный душ или ванну.

Пейте больше воды. Поддерживайте водный баланс независимо от уровня вашей активности. Пейте часто и небольшими порциями, не дожидаясь чувства жажды. Важно! Посоветуйтесь с врачом относительно допустимого количества воды в жару, если у вас есть противопоказания по состоянию здоровья.

Избегайте употребления горячей и тяжелой пищи. Она создает дополнительную тепловую нагрузку на организм.

Не употребляйте сладкие напитки и алкоголь. Напитки, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, способствуют потере жидкости. Избегайте очень холодных напитков, так как они могут вызвать спазмы желудка.

Не забывайте, что оставлять детей или животных в припаркованном на солнце автомобиле опасно! Машина быстро нагревается, поэтому риск тяжелых последствий от жары значительно возрастает.

Убедитесь, что все вышли из автомобиля, прежде чем уходить по своим делам.

Заботьтесь и о домашних питомцах! Не забывайте, что животным необходимо много свежей воды, обеспечьте им постоянный доступ к ней.

«Если вы соблюдаете диету с низким содержанием соли и страдаете диабетом, имеете повышенное артериальное давление или другие хронические заболевания, проконсультируйтесь со своим врачом относительно водно-солевого баланса. При любом ухудшении состояния обращайтесь к нему», — добавили в центре.

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