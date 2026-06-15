ТЦК мобилизовал мужчину, которого еще в 1996 году признали непригодным к службе: запись в военном билете проигнорировали

Несмотря на запись в военном билете о непригодности к службе и исключении с воинского учета, мужчину направили на ВВК, признали годным и мобилизовали.

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Восьмой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Львовского окружного административного суда по делу о мобилизации мужчины, который еще в 1996 году был признан непригодным к военной службе и исключен с воинского учета по состоянию здоровья.

Суд согласился с выводом первой инстанции о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки действовал незаконно, когда направил такого гражданина на военно-врачебную комиссию и призвал его на военную службу. Вместе с тем коллегия судей пришла к выводу, что после фактического призыва, зачисления в воинскую часть и начала прохождения службы отмена соответствующих приказов не восстановит нарушенное право лица и не может рассматриваться как эффективный способ судебной защиты.

Обстоятельства дела

Истец указывал, что 7 февраля 1996 года военно-врачебная комиссия признала его непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. Соответствующая запись была внесена в его военный билет.

В июле 2024 года он прибыл в ТЦК по повестке, где, по его словам, ему сообщили, что он исключен с воинского учета и не имеет обязанностей, связанных с пребыванием на воинском учете.

Однако в январе 2025 года должностные лица ТЦК доставили его в центр комплектования, направили на прохождение ВВК, по результатам которой признали пригодным к службе в отдельных подразделениях обеспечения, после чего призвали на военную службу и направили в воинскую часть.

Истец обратился в суд с требованиями признать противоправными действия по его призыву во время мобилизации, а также отменить приказ о призыве и приказ о зачислении в списки личного состава воинской части.

Что установил суд первой инстанции

Львовский окружной административный суд пришел к выводу, что именно на ТЦК возложена обязанность проверять сведения о пребывании лица на воинском учете. Несмотря на наличие в военном билете записи об исключении истца с воинского учета, должностные лица организовали прохождение ВВК и приняли решение о его призыве.

При таких обстоятельствах суд признал противоправными действия ТЦК по призыву истца на военную службу во время мобилизации.

Материалы дела также содержали представление командира воинской части, по результатам рассмотрения которого был сделан вывод о противоправности повторной постановки истца на воинский учет и его призыва. Впоследствии один из должностных лиц ТЦК был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Вместе с тем суд отказал в отмене приказа о призыве и приказа о зачислении в списки личного состава воинской части.

Аргументы апелляции

Истец обжаловал решение в этой части. Он настаивал, что признание противоправными действий по призыву должно влечь отмену всех производных решений, в частности приказа о зачислении в воинскую часть.

По его мнению, только такой способ защиты позволил бы полностью восстановить его права.

Позиция апелляционного суда

Восьмой апелляционный административный суд не согласился с этими доводами.

Коллегия судей отметила, что вывод суда первой инстанции о противоправности действий ТЦК по призыву истца не был предметом апелляционного пересмотра. В рамках рассмотрения апелляционной жалобы проверялся только вопрос возможности отмены приказа о призыве и приказа о зачислении в воинскую часть.

Суд обратил внимание, что приказ о зачислении в списки личного состава является актом индивидуального действия одноразового применения. После его исполнения и фактического начала прохождения военной службы такой акт исчерпывает свое действие.

Апелляционный суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23, согласно которой процедура призыва во время мобилизации является необратимой, а признание ее противоправной само по себе не возвращает лицо в положение, существовавшее до призыва.

После издания приказов и их реализации между сторонами возникают новые правоотношения — прохождение военной службы. Такие правоотношения регулируются Законом «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о прохождении военной службы. Эти нормативные акты не предусматривают увольнение со службы путем отмены приказа о мобилизации либо приказа о зачислении в воинскую часть.

Почему суд отказал в отмене приказов

Суд пришел к выводу, что избранный истцом способ защиты является неэффективным.

Даже в случае отмены спорных приказов это само по себе не приведет к прекращению военной службы и не восстановит нарушенные права истца. Именно поэтому требования об их отмене не подлежат удовлетворению.

Коллегия судей подчеркнула, что после мобилизации истец приобрел статус военнослужащего и утратил статус военнообязанного. Следовательно, вопрос его увольнения со службы должен решаться исключительно в порядке и на основаниях, определенных статьей 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Суд также обратил внимание, что истец не предоставил доказательств подачи рапорта об увольнении со службы по состоянию здоровья. Вместе с тем он не лишен права обратиться к командованию с таким рапортом в предусмотренном законодательством порядке.

Вывод суда

Апелляционный суд по делу №380/2007/25 оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Львовского окружного административного суда — без изменений.

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