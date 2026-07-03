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Працювати 4 дні, а зарплату отримувати як за 5: пропонують новий формат робочого тижня

11:47, 3 липня 2026
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Працівникам хочуть залишити повну зарплату, скоротивши робочий тиждень до 32 годин.
Працювати 4 дні, а зарплату отримувати як за 5: пропонують новий формат робочого тижня
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Працювати чотири дні на тиждень замість п'яти, не втрачаючи при цьому в зарплаті, — таку модель організації праці пропонують запровадити в Україні. Ідея передбачає скорочення робочого тижня до 32 годин із збереженням повної оплати праці. На думку ініціаторів, це допоможе українцям краще відновлюватися в умовах тривалого стресу через війну, зменшить професійне вигорання, підвищить продуктивність праці та наблизить український ринок праці до сучасних європейських стандартів.

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Відповідну петицію №41/010242-26еп зареєстрували на адресу Кабміну. Уряд закликають ініціювати зміни до Кодексу законів про працю України та розпочати реформу із запровадження 4-денного робочого тижня.

32 години роботи замість 40: які зміни пропонують

Кабмін просять ініціювати зміни до Кодексу законів про працю України, які передбачатимуть:

  • встановлення максимальної норми робочого часу — не більше чотирьох робочих днів або 32 годин на тиждень;
  • обов'язкове збереження повного розміру заробітної плати;
  • гарантування права працівників на належний відпочинок.

Крім того, пропонується запровадити обов'язковий державний пілотний проєкт із чітким визначенням галузей, бюджетних установ і приватних підприємств, які першими перейдуть на новий режим роботи. Після цього, як зазначається у петиції, досвід пропонують обов'язково поширити на всю країну.

Чому ініціатори вважають, що чотири робочі дні будуть ефективнішими

У зверненні наведено низку аргументів на користь такої реформи.

Зокрема, через війну українці вже тривалий час перебувають під значним психологічним навантаженням, яке спричиняють повітряні тривоги, обстріли, нестача сну та хронічний стрес. На їхню думку, додатковий вихідний день необхідний для відновлення нервової системи, лікування, повноцінного відпочинку та зниження рівня стресу.

Також вказується, що результати міжнародних експериментів, проведених у Великій Британії, Ірландії, Іспанії та Ісландії, нібито свідчать про те, що після переходу на чотириденний робочий тиждень продуктивність праці не знижується, а в окремих випадках зростає на 15–35%.

Окремо автори посилаються на найбільший британський експеримент, під час якого, за їхніми словами, кількість лікарняних днів скоротилася на 65%, а 71% працівників повідомили про зменшення професійного вигорання.

Менше вигорання, нижчі витрати та більше часу для життя: які переваги називають

Серед інших очікуваних результатів реформи у петиції названо:

  • скорочення витрат роботодавців на утримання офісів, енергоспоживання та логістику;
  • зменшення плинності кадрів і витрат на пошук та адаптацію нових працівників;
  • збереження людського капіталу в Україні та створення додаткових стимулів для повернення українців з-за кордону;
  • розвиток внутрішнього туризму, сфери послуг, культури, спорту та малого і середнього бізнесу завдяки додатковому вихідному дню;
  • наближення України до європейських підходів щодо забезпечення балансу між роботою та особистим життям (work-life balance).

«Працювати не менше, а розумніше»: чим завершують своє звернення

У тексті петиції підкреслюється, що запропонована реформа, на думку її авторів, не означає зменшення обсягів роботи.

«Це не про те, щоб менше працювати, це про те, щоб працювати розумніше та ефективніше», — йдеться у зверненні.

Автори петиції закликають Кабінет Міністрів підтримати реформу, яка, на їхню думку, сприятиме підвищенню ефективності економіки та покращенню умов праці в Україні.

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уряд Кабінет Міністрів України петиція трудові відносини

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