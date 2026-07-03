Суд обязал администрацию Трампа восстановить на работе 19 уволенных сотрудников разведки

Апелляционный суд постановил, что спецслужбы нарушили конституционное право работников на надлежащую правовую процедуру при их увольнении.

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Федеральный апелляционный суд США обязал администрацию президента Дональда Трампа восстановить на работе сотрудников разведывательных органов, которых уволили из-за их временной работы по вопросам разнообразия (diversity). Суд пришел к выводу, что разведывательные ведомства были обязаны обеспечить сотрудникам их конституционное право на надлежащую правовую процедуру (due process), пишет NBC News.

Коллегия из трех судей приняла решение большинством в два голоса против одного, отметив, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Офис директора национальной разведки не соблюли собственные внутренние правила, когда уволили 19 кадровых сотрудников разведки.

Ранее эти сотрудники утверждали, что их увольнения были «произвольными» и «не подтверждались никакими доказательствами». Они также настаивали, что вместо наказания за выполнение задач, порученных предыдущей администрацией, их должны были перевести на другие должности.

Адвокаты правительства, в свою очередь, заявляли, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф и директор национальной разведки обладают неограниченными полномочиями увольнять сотрудников как с указанием причин, так и без них.

Адвокат сотрудников разведки Кевин Кэрролл приветствовал решение суда.

«Мы удовлетворены тем, что Апелляционный суд поддержал судебный запрет, вынесенный окружным судом. Сотрудники разведки также имеют право на надлежащую правовую процедуру», — заявил Кэрролл.

По его словам, директор ЦРУ и исполняющий обязанности директора национальной разведки Билл Пулте теперь «должны вернуть этих добрых американцев к работе на благо нашей страны».

В решении судей отмечается, что главным вопросом было то, предоставляют ли правила увольнения в разведывательных органах сотрудникам право на рассмотрение возможности их перевода на другую должность и право обжаловать решение об увольнении.

«Мы пришли к выводу, что такое право существует», — отметил апелляционный суд.

Вместе с тем пока неизвестно, когда именно сотрудников ЦРУ и Офиса директора национальной разведки восстановят на работе и назначат на новые должности. Ожидается, что администрация Дональда Трампа обжалует это решение.

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