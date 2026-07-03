Негода на Київщині: Вишгород пішов під воду, у Києві оголошено І рівень небезпечності — відео

Через велику кількість опадів деякі вулиці міста Вишгород пішли під воду.

Фото ілюстративне

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У п’ятницю, 3 липня, місто Вишгород накрила негода, яка супроводжувалась сильним дощем.

Через велику кількість опадів деякі вулиці міста пішли під воду, місцями води — по коліна.

Місцеві жителі публікують відео затоплених вулиць.

В Українському гідрометцентрі попередили жителів Києва та Київщини про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини.

«Вночі 4 липня гроза. І рівень небезпечності, жовтий», - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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