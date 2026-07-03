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Непогода в Киевской области: Вышгород ушел под воду, в Киеве объявлен I уровень опасности — видео

14:54, 3 июля 2026
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Из-за большого количества осадков некоторые улицы города Вышгород ушли под воду.
Непогода в Киевской области: Вышгород ушел под воду, в Киеве объявлен I уровень опасности — видео
Фото иллюстративное
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В пятницу, 3 июля, город Вышгород накрыла непогода, сопровождавшаяся сильным дождем.

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Из-за большого количества осадков некоторые улицы города ушли под воду, местами воды — по колено.

Местные жители публикуют видео затопленных улиц.

В Украинском гидрометцентре предупредили жителей Киева и Киевской области об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области.

«Ночью 4 июля гроза. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Также там добавили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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