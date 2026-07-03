Непогода в Киевской области: Вышгород ушел под воду, в Киеве объявлен I уровень опасности — видео
В пятницу, 3 июля, город Вышгород накрыла непогода, сопровождавшаяся сильным дождем.
Из-за большого количества осадков некоторые улицы города ушли под воду, местами воды — по колено.
Местные жители публикуют видео затопленных улиц.
В Украинском гидрометцентре предупредили жителей Киева и Киевской области об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области.
«Ночью 4 июля гроза. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Также там добавили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
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