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Правительство предлагает отменить декрет 1993 года об объединении государственных предприятий транспорта

10:01, 4 июля 2026
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В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить Декрет Кабинета Министров Украины об объединении государственных предприятий транспорта и дорожного хозяйства для приведения законодательства в соответствие с действующими нормами.
Правительство предлагает отменить декрет 1993 года об объединении государственных предприятий транспорта
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В Верховной Раде предлагают отменить Декрет Кабинета Министров Украины «Об объединении государственных предприятий транспорта и дорожного хозяйства», который был принят еще в 1993 году.

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В парламенте зарегистрирован проект Закона №15377 «О признании утратившим силу Декрета Кабинета Министров Украины "Об объединении государственных предприятий транспорта и дорожного хозяйства"». Инициатором документа является премьер-министр Юлия Свириденко.

Почему предлагают отменить декрет

Отмечается, что документ должен привести законодательство в соответствие с действующими нормами.

Необходимость отмены декрета объясняется тем, что с 1 января 2004 года вступил в силу Гражданский кодекс Украины, который комплексно урегулировал вопросы создания, государственной регистрации, а также прекращения деятельности юридических лиц путем реорганизации или ликвидации. Кроме того, был принят Закон Украины «Об управлении объектами государственной собственности», определивший современные правовые основы управления государственной собственностью.

В связи с этим Декрет Кабинета Министров Украины от 17 марта 1993 года №20-93 «Об объединении государственных предприятий транспорта и дорожного хозяйства» считается утратившим практическую актуальность и подлежит отмене.

Также отмечается, что аналогичный законопроект уже вносился в Верховную Раду в 2024 году (№11224), однако в июле 2025 года был отозван в связи со сменой состава Кабинета Министров.

Документ содержит одну ключевую норму — признать утратившим силу Декрет Кабинета Министров Украины от 17 марта 1993 года №20-93 «Об объединении государственных предприятий транспорта и дорожного хозяйства».

Правительство также отмечает, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

По оценке авторов инициативы, принятие закона позволит актуализировать законодательство в сфере деятельности государственных предприятий транспорта и дорожного хозяйства в соответствии с нормами, которые уже действуют в Гражданском кодексе Украины и других законах.

В документе также указано, что законопроект не касается обязательств Украины в сфере европейской интеграции, не влияет на права и свободы человека, не содержит коррупционных или дискриминационных рисков и не требует проведения дополнительных публичных консультаций.

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