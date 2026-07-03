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Суды вырабатывают правовые позиции по делам, связанным с АРМА – ВС

18:50, 3 июля 2026
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В Верховном Суде обсудили практику ареста и управления активами: фокус на работе АРМА и единстве судебной практики.
Суды вырабатывают правовые позиции по делам, связанным с АРМА – ВС
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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко провел встречу с представителями Комиссии по проведению независимой внешней оценки (аудита) эффективности деятельности АРМА. В центре обсуждения:

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  • судебная практика по делам, касающимся распоряжения имуществом, приобретенным преступным путем;
  • функционал АРМА и правовое регулирование выявления, розыска, ареста и управления активами.

В ходе встречи Станислав Кравченко отметил, что после событий Революции Достоинства 2013–2014 годов в контексте реализации евроинтеграционного курса Украины было начато комплексное реформирование антикоррупционной институциональной системы. В результате была создана сеть специализированных антикоррупционных органов, в частности Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, а впоследствии — Высший антикоррупционный суд.

Вместе с тем актуальным оставался вопрос правового урегулирования судьбы имущества, на которое был наложен арест в связи с расследованием в уголовных производствах. Поэтому в 2015 году было создано Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Председатель ВС подчеркнул, что суды активно участвуют в практической имплементации законодательства в сфере ареста и управления активами. В частности, при участии председателей апелляционных судов и судей местных судов проводятся тематические мероприятия, посвященные осуществлению судебного контроля за распоряжением арестованным имуществом на стадии досудебного расследования. Такое взаимодействие способствует выработке единых подходов к применению соответствующих правовых норм.

Кроме того, Председатель ВС подчеркнул, что Верховный Суд в рамках каждой судебной юрисдикции уже сформировал определенные правовые выводы по разрешению споров, связанных с деятельностью АРМА, что, в свою очередь, обеспечивает единство судебной практики и надлежащее применение соответствующего законодательства.

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ВС судебная практика АРМА

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