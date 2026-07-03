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Суди напрацьовують правові позиції у справах, пов’язаних із АРМА – ВС

18:50, 3 липня 2026
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У Верховному Суді обговорили практику арешту та управління активами: фокус на роботі АРМА та єдності судової практики.
Суди напрацьовують правові позиції у справах, пов’язаних із АРМА – ВС
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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко провів зустріч із представниками Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА. У центрі обговорення:

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  • судова практика у справах щодо розпорядження майном, набутим злочинним шляхом;
  • функціонал АРМА і правове регулювання виявлення, розшуку, арешту та управління активами.

У межах зустрічі Станіслав Кравченко зауважив, що після подій Революції Гідності 2013–2014 років у контексті реалізації євроінтеграційного курсу України було розпочато комплексне реформування антикорупційної інституційної системи. У результаті створено мережу спеціалізованих антикорупційних органів, зокрема Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Національне антикорупційне бюро України, а згодом – Вищий антикорупційний суд.

Водночас актуальним залишалося питання правового врегулювання долі майна, на яке було накладено арешт у зв'язку з розслідуванням у кримінальних провадженнях. Тож у 2015 році утворили Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Голова ВС підкреслив, що суди активно долучаються до практичної імплементації законодавства у сфері арешту та управління активами. Зокрема, за участю голів апеляційних судів і суддів місцевих судів проводяться тематичні заходи, присвячені здійсненню судового контролю за розпорядженням арештованим майном на стадії досудового розслідування. Така взаємодія сприяє напрацюванню єдиних підходів до застосування відповідних правових норм.

Окрім того, Голова ВС наголосив, що Верховний Суд у межах кожної судової юрисдикції вже сформував певні правові висновки до вирішення спорів, пов'язаних із діяльністю АРМА, що в свою чергу забезпечує єдність судової практики та належне застосування відповідного законодавства.

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ВС судова практика АРМА

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