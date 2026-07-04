Уряд пропонує скасувати декрет 1993 року про об'єднання державних підприємств транспорту

У парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується скасувати Декрет Кабінету Міністрів України про об'єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства для приведення законодавства у відповідність до чинних норм.

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У Верховній Раді пропонують скасувати Декрет Кабінету Міністрів України «Про об’єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства», який був ухвалений ще у 1993 році.

У парламенті зареєстровано проєкт Закону №15377 «Про визнання таким, що втратив чинність, Декрету Кабінету Міністрів України "Про об’єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства"». Ініціатором документа є прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Чому пропонують скасувати декрет

Зазначається, що документ має привести законодавство у відповідність до чинних норм.

Необхідність скасування декрету пояснюється тим, що з 1 січня 2004 року набрав чинності Цивільний кодекс України, який комплексно врегулював питання створення, державної реєстрації, реорганізації та ліквідації юридичних осіб. Крім того, було ухвалено Закон «Про управління об'єктами державної власності», який визначив сучасні правові засади управління державною власністю.

У зв'язку з цим Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року №20-93 «Про об’єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства» вважається таким, що втратив практичну актуальність і потребує скасування.

Також зазначається, що аналогічний законопроєкт уже подавався до Верховної Ради у 2024 році (№11224), однак у липні 2025 року його відкликали через зміну складу Кабінету Міністрів.

Документ містить одну ключову норму — визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року №20-93 «Про об’єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства».

Уряд також зазначає, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів.

За оцінкою авторів ініціативи, ухвалення закону дозволить актуалізувати законодавство у сфері діяльності державних підприємств транспорту та дорожнього господарства відповідно до норм, які вже діють у Цивільному кодексі та інших законах.

У документі також зазначено, що законопроєкт не стосується зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, не впливає на права і свободи людини, не містить корупційних чи дискримінаційних ризиків та не потребує проведення додаткових публічних консультацій.

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