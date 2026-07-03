Суддю з Кіровоградшини Ігоря Максимовича підозрюють у хабарі за закриття справи про керування напідпитку — завершено слідство

За версією слідства, гроші суддя отримав через посередника після закриття справи щодо водія, якого затримали за керування у стані сп'яніння.

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Правоохоронці завершили розслідування у справі за підозрою судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області Ігоря Максимовича та його пособника в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, судді передали на розгляд протокол про адміністративне правопорушення щодо водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

З метою уникнення відповідальності водій звернувся до заступника голови об’єднаної територіальної громади, який перебував у дружніх стосунках із суддею. Посадовець запропонував розв’язати проблему за грошову винагороду, виступивши посередником у передачі коштів.

Для фальсифікації обставин справи водій, діючи за вказівкою судді, дав пояснення, які мали спростувати факт правопорушення. Згідно з ними, причиною зупинки автомобіля начебто було вимкнене світло фар. У результаті суддя виніс постанову про закриття провадження.

Після ухвалення рішення суддя через пособника отримав неправомірну вигоду, яку розподілили між собою.

У березні 2026 року судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, пособнику – за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Додамо, що ВРП продовжила строк відсторонення судді Ігоря Максимовича через підозру в хабарі.

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