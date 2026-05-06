ВРП продовжила строк відсторонення судді Ігоря Максимовича через підозру в хабарі

10:36, 6 травня 2026
ВРП продовжила строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя судді Каланчацького райсуду Херсонської області.
Вища рада правосуддя продовжила строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя судді Каланчацького районного суду Херсонської області Ігоря Максимовича, який нині відряджений до Олександрівського районного суду Кіровоградської області.

Зокрема, строк тимчасового відсторонення судді у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності продовжено до 6 липня 2026 року.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Як зазначено у клопотанні, суддя підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 26 березня Вища рада правосуддя відсторонила суддю Ігоря Максимовича  від здійснення правосуддя до 11 травня.

