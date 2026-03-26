ВРП відсторонила суддю Ігоря Максимовича через підозру у хабарі за закриття справи

17 членів ВРП підтримали відсторонення судді Ігора Максимовича до травня 2026 року, попри аргументи захисту про відсутність ризиків.

На засіданні 26 березня Вища рада правосуддя розглянула клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддю Каланчацького районного суду Херсонської області Максимовича Ігоря Вікторовича, який нині відряджений до Олександрівського районного суду Кіровоградської області.

Клопотання до ВРП 23 березня 2026 року подав заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. В клопотанні прокуратура просить відсторонити суддю від здійснення правосуддя строком на два місяці у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Обставини справи за версією САП

Під час засідання було оприлюднено обставини, викладені у клопотанні керівника САП щодо відсторонення судді Ігора Максимовича. За версією слідства, у січні 2026 року знайомий особи, притягнутої до адміністративної відповідальності, зустрівся із заступником голови селищної ради. Під час розмови той повідомив, що спілкувався із суддею та нібито може посприяти ухваленню рішення на користь водія у справі про адміністративне правопорушення.

Згідно з матеріалами клопотання, йшлося про можливість закриття провадження у справі за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення за умови надання неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч гривень. Надалі, як стверджує слідство, комунікація щодо передачі коштів відбувалася через посередника.

За даними сторони обвинувачення, під час кількох зустрічей у січні–лютому 2026 року обговорювалися деталі передачі коштів, а також дії, які мала вчинити особа, притягнута до адміністративної відповідальності.

У лютому 2026 року суддя Ігор Максимович розглянув адміністративну справу та закрив провадження щодо водія у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Як зазначається у матеріалах досудового розслідування, після ухвалення рішення посередник нібито отримав від заявника неправомірну вигоду у сумі 35 тисяч гривень. Частину коштів, за даними слідства, він передав судді, а частину залишив собі. Під час обшуку 4 березня 2026 року за місцем фактичного проживання судді було виявлено та вилучено частину коштів у сумі 25 тисяч гривень.

У клопотанні зазначено, що, на думку прокуратури, перебування судді на посаді може створювати ризики впливу на учасників провадження або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню. У зв’язку з цим сторона обвинувачення просить Вищу раду правосуддя тимчасово відсторонити суддю від здійснення правосуддя. Після оголошення обставин справи члени ради запропонували представнику прокуратури детальніше викласти позицію сторони обвинувачення.

Доводи сторони обвинувачення

Під час засідання представник прокуратури повідомив, що у матеріалах клопотання містяться показання свідка, який стверджує, що посередник нібито говорив про необхідність домовитися з представниками поліції та знищити відеозапис складання адміністративного протоколу. Під час обшуку у суді було вилучено адміністративну справу, однак на диску, який мав містити відеозапис, файлів не виявили.

Також у матеріалах провадження, за словами прокурора, містяться результати негласних слідчих (розшукових) дій, у яких зафіксовано розмови між головою селищної ради та суддею Ігорем Максимовичем.

Окрім цього, прокурор наголосив, що під час обшуку за місцем проживання судді були вилучені кошти, серії та номери яких збігаються з купюрами, що раніше передавалися посереднику.

На думку сторони обвинувачення, ці обставини свідчать про обґрунтованість підозри та наявність ризиків впливу на свідків, інших підозрюваних або знищення доказів. Саме тому прокуратура просить Вищу раду правосуддя тимчасово відсторонити суддю від здійснення правосуддя.

Доводи сторони захисту та судді Ігоря Максимовича

Під час засідання адвокат судді Олена Латій просила ВРП відмовити у задоволенні клопотання. Адвокат підкреслила, що ризики впливу на свідків є гіпотетичними, підозрюваному вже застосовано запобіжний захід у вигляді застави з обов’язком не спілкуватися зі свідками, а вилучені документи та матеріали не залишають можливостей для втручання у хід розслідування.

Захист також зазначив, що строки тимчасового відсторонення мають відповідати тривалості досудового розслідування, яке завершується 11 травня 2026 року, і що відсторонення на довший термін є недоцільним.

З урахуванням наведеного адвокат просила Вищу раду правосуддя відмовити у задоволенні клопотання про відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Своєю чергою, суддя Ігор Максимович заперечив обвинувачення та детально пояснив обставини розгляду адміністративної справи щодо водія та заперечив причетність до будь-яких неправомірних дій.

Щодо грошових коштів, виявлених під час обшуку, суддя у відповідь заявив, що наразі не може пояснити, яким чином ці гроші опинилися у його помешканні, та підкреслив, що не має впливу на хід розслідування.

Суддя заявив, що розцінює обвинувачення як безпідставні та заперечує причетність до будь-яких дій, пов’язаних зі знищенням відеозапису або впливом на розгляд адміністративної справи.

Рішення Вищої Ради правосуддя

ВРП, аналізуючи клопотання та ризики, зазначила, що існують підстави вважати обґрунтованими загрози незаконного впливу судді на свідків та можливе перешкоджання досудовому розслідуванню.

Доповідач підкреслив, що суддя, як носій влади та приклад дотримання закону, не може використовувати своє посадове становище для особистих чи сторонніх інтересів, і це положення закріплено в Кодексі суддівської етики та законі України про судоустрій і статус суддів.

Вища рада правосуддя частково задовольнила клопотання заступника Генерального прокурора Олександра Клименка та тимчасово відсторонила суддю Каланчацького районного суду Херсонської області Ігоря Максимовича від здійснення правосуддя в Олександрівському районному суді Кіровоградської області.

Відсторонення триватиме до 11 травня 2026 року, що відповідає строку досудового розслідування. За результатами голосування всі 17 членів ВРП підтримали відсторонення, жодного заперечення не було.

