ВСП отстранил судью Игоря Максимовича из-за подозрения во взятке за закрытие дела

17 членов ВСП поддержали отстранение судьи Игоря Максимовича до мая 2026 года, несмотря на аргументы защиты об отсутствии рисков.

На заседании 26 марта Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи Каланчакского районного суда Херсонской области Максимовича Игоря Викторовича, который в настоящее время командирован в Александровский районный суд Кировоградской области.

Ходатайство в ВСП 23 марта 2026 года подал заместитель Генерального прокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко. В ходатайстве прокуратура просит отстранить судью от осуществления правосудия сроком на два месяца в связи с привлечением к уголовной ответственности по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Обстоятельства дела по версии САП

В ходе заседания были обнародованы обстоятельства, изложенные в ходатайстве руководителя САП об отстранении судьи Игоря Максимовича. По версии следствия, в январе 2026 года знакомый лица, привлеченного к административной ответственности, встретился с заместителем главы поселкового совета. Во время разговора тот сообщил, что общался с судьей и якобы может поспособствовать принятию решения в пользу водителя по делу об административном правонарушении.

Согласно материалам ходатайства, речь шла о возможности закрытия производства по делу по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях при условии предоставления неправомерной выгоды в размере 35 тысяч гривен. В дальнейшем, как утверждает следствие, коммуникация по передаче средств происходила через посредника.

По данным стороны обвинения, во время нескольких встреч в январе–феврале 2026 года обсуждались детали передачи средств, а также действия, которые должно было совершить лицо, привлеченное к административной ответственности.

В феврале 2026 года судья Игорь Максимович рассмотрел административное дело и закрыл производство в отношении водителя в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. Как отмечается в материалах досудебного расследования, после принятия решения посредник якобы получил от заявителя неправомерную выгоду в сумме 35 тысяч гривен. Часть средств, по данным следствия, он передал судье, а часть оставил себе. Во время обыска 4 марта 2026 года по месту фактического проживания судьи была обнаружена и изъята часть средств в сумме 25 тысяч гривен.

В ходатайстве указано, что, по мнению прокуратуры, пребывание судьи в должности может создавать риски влияния на участников производства или иным образом препятствовать уголовному производству. В связи с этим сторона обвинения просит Высший совет правосудия временно отстранить судью от осуществления правосудия. После оглашения обстоятельств дела члены совета предложили представителю прокуратуры детальнее изложить позицию стороны обвинения.

Доводы стороны обвинения

Во время заседания представитель прокуратуры сообщил, что в материалах ходатайства содержатся показания свидетеля, который утверждает, что посредник якобы говорил о необходимости договориться с представителями полиции и уничтожить видеозапись составления административного протокола. Во время обыска в суде было изъято административное дело, однако на диске, который должен был содержать видеозапись, файлов не обнаружили.

Также в материалах производства, по словам прокурора, содержатся результаты негласных следственных (розыскных) действий, в которых зафиксированы разговоры между главой поселкового совета и судьей Игорем Максимовичем.

Кроме этого, прокурор подчеркнул, что во время обыска по месту жительства судьи были изъяты денежные средства, серии и номера которых совпадают с купюрами, ранее передававшимися посреднику. По мнению стороны обвинения, эти обстоятельства свидетельствуют об обоснованности подозрения и наличии рисков влияния на свидетелей, других подозреваемых или уничтожения доказательств. Именно поэтому прокуратура просит Высший совет правосудия временно отстранить судью от осуществления правосудия.

Доводы стороны защиты и судьи Игоря Максимовича

Во время заседания адвокат судьи Елена Латий просила ВСП отказать в удовлетворении ходатайства. Адвокат подчеркнула, что риски влияния на свидетелей являются гипотетическими, подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде залога с обязательством не общаться со свидетелями, а изъятые документы и материалы не оставляют возможностей для вмешательства в ход расследования.

Защита также отметила, что сроки временного отстранения должны соответствовать длительности досудебного расследования, которое завершается 11 мая 2026 года, и что отстранение на более длительный срок нецелесообразно.

С учетом приведенного адвокат просила Высший совет правосудия отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении судьи от осуществления правосудия.

В свою очередь, судья Игорь Максимович отрицал обвинения и детально объяснил обстоятельства рассмотрения административного дела в отношении водителя, а также отверг причастность к каким-либо неправомерным действиям.

Относительно денежных средств, обнаруженных во время обыска, судья в ответ заявил, что на данный момент не может объяснить, каким образом эти деньги оказались в его жилище, и подчеркнул, что не имеет влияния на ход расследования.

Судья заявил, что расценивает обвинения как безосновательные и отрицает причастность к любым действиям, связанным с уничтожением видеозаписи или влиянием на рассмотрение административного дела.

Решение Высшего совета правосудия

ВСП, анализируя ходатайство и риски, отметил, что существуют основания считать обоснованными угрозы незаконного влияния судьи на свидетелей и возможное препятствование досудебному расследованию.

Докладчик подчеркнул, что судья, как носитель власти и пример соблюдения закона, не может использовать свое должностное положение для личных или посторонних интересов, и это положение закреплено в Кодексе судейской этики и законе Украины о судоустройстве и статусе судей.

Высший совет правосудия частично удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора Александра Клименко и временно отстранил судью Каланчакского районного суда Херсонской области Игоря Максимовича от осуществления правосудия в Александровском районном суде Кировоградской области.

Отстранение продлится до 11 мая 2026 года, что соответствует сроку досудебного расследования. По результатам голосования все 17 членов ВСП поддержали отстранение, ни одного возражения не было.

