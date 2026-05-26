Бронювання лише за основним місцем роботи — компанії можуть втратити ключових працівників

Новий порядок бронювання створює ризики для ІТ, медицини та освіти.

У Верховній Раді пояснили логіку нових правил бронювання військовозобов’язаних, відповідно до яких працівник враховуватиметься у квоті лише за основним місцем роботи. Там зазначають, що зміни мають технічний характер і покликані усунути ситуації, коли одна людина фактично враховується одразу у кількох компаніях.

За задумом уряду, це дозволить державі бачити реальну кількість заброньованих працівників та прибрати механізми штучного збільшення квот через оформлення сумісництва.

Водночас у парламенті визнають, що економіка працює значно складніше, а сумісництво у багатьох сферах є нормальною моделлю зайнятості. Насамперед це стосується ІТ, медицини, освіти, консалтингу та креативних індустрій, де спеціалісти часто одночасно працюють із кількома роботодавцями.

Бізнес може втратити гарантію доступності ключових спеціалістів

Новий підхід означає, що працівник буде заброньований лише в одній компанії — за основним місцем роботи. Для інших роботодавців це створює додаткові кадрові ризики, оскільки вони більше не матимуть гарантій доступності такого спеціаліста у разі мобілізації.

Частина підприємств зможе використати вивільнені квоти для бронювання інших працівників. Однак одночасно бізнес стає більш вразливим до кадрового дефіциту, особливо у сферах, де вузькопрофільних спеціалістів і так бракує.

Фактично нові правила знову ставлять питання пошуку балансу між потребами мобілізації та стабільною роботою економіки.

Нові критерії критичності

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів переглянув підходи до визначення критично важливих підприємств, змістивши акцент на фінансову прозорість, податкову дисципліну та реальне значення бізнесу для обороноздатності й функціонування держави під час воєнного стану.

Основною метою змін уряд називає мінімізацію зловживань у сфері бронювання та недопущення використання статусу критично важливого підприємства виключно як інструменту уникнення мобілізації.

Які зарплати будуть потрібні для бронювання

Одним із ключових нововведень стало встановлення мінімального рівня офіційної зарплати для бронювання працівників.

Для більшості підприємств середня зарплата має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат — 25 941 грн. Для підприємств у прифронтових регіонах уряд встановив нижчий поріг — 21 618 грн.

Для малого та середнього бізнесу це означатиме необхідність перегляду зарплатної політики, а також збільшення витрат на ЄСВ та ПДФО для збереження ключових працівників.

В Україні переглянуть статус усіх критично важливих підприємств

Крім нових правил бронювання, уряд анонсував повний перегляд статусу критично важливих підприємств.

Міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають упродовж місяця оновити критерії критичності та погодити їх із Міноборони і Мінекономіки. Після цього впродовж трьох місяців переглянуть статус усіх підприємств, які вже мають критичність.

До завершення перевірок чинне бронювання та статус критично важливих підприємств залишатимуться дійсними. Очікується, що нові правила набудуть чинності приблизно в середині червня після офіційного оприлюднення урядової постанови.

