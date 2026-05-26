  В Україні

Множинне громадянство в Україні переходить до практичної реалізації: створено спеціальну групу

12:06, 26 травня 2026
Після запуску закону влада переходить до створення практичних механізмів оформлення множинного громадянства.
В Україні розпочинають новий етап реалізації механізму множинного громадянства. Для цього уряд створив окрему міжвідомчу робочу групу, яка координуватиме підготовку нормативних змін, аналізуватиме міжнародний досвід та напрацьовуватиме механізми реалізації нового законодавства. До роботи залучать представників ключових міністерств, силових структур, міграційної служби та Центральної виборчої комісії.

Кабмін ухвалив постанову про створення Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації законодавства щодо запровадження множинного громадянства (підданства) в Україні.

Нагадаємо, у січні 2026 року в Україні офіційно запрацював інститут множинного громадянства після набуття чинності законом №4502-ІХ. Документ дозволив громадянам України набувати громадянство інших держав із переліку, який визначає Кабінет Міністрів України, без автоматичної втрати українського паспорта.

Згодом уряд ухвалив постанову №1412, якою визначив перші п’ять держав, громадяни яких можуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою без обов’язкової відмови від свого паспорта. До цього переліку увійшли США, Німеччина, Канада, Польща та Чехія.

Водночас українці, які проживають у цих країнах, отримали можливість оформлювати друге громадянство без втрати громадянства України. Для іноземців при цьому зберігаються загальні вимоги законодавства, зокрема щодо проходження передбачених іспитів.

Раніше «Судово-юридична газета» звертала увагу, що значна частина практичних механізмів реалізації множинного громадянства не була врегульована безпосередньо законом і потребувала окремих рішень уряду та підзаконних актів. Саме для координації таких процесів Кабмін тепер створив окрему міжвідомчу робочу групу.

Хто увійшов до складу робочої групи

Так, новостворена Міжвідомча робоча група матиме статус тимчасового консультативно-дорадчого органу при уряді. Її головою визначено Прем’єр-міністра України, а заступниками — міністра внутрішніх справ та міністра закордонних справ. Секретарем групи стане заступник міністра внутрішніх справ.

До складу робочої групи також увійшли віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністри фінансів, освіти і науки, соціальної політики, сім’ї та єдності, заступники міністрів оборони та юстиції, голова Державної міграційної служби, керівництво НАДС і ДПС, а також представники Офісу Президента, СБУ та Центральної виборчої комісії — за згодою.

Які завдання виконуватиме міжвідомча група

У положенні про робочу групу зазначено, що її основними завданнями будуть координація дій органів виконавчої влади у сфері множинного громадянства, підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики, а також удосконалення нормативно-правової бази.

Окрім цього, група аналізуватиме практику застосування законодавства та міжнародний досвід у сфері множинного громадянства, братиме участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів і ініціюватиме зміни до законодавства у межах своєї компетенції.

Які повноваження отримала робоча група

Робоча група матиме право отримувати інформацію від органів влади, залучати експертів, створювати постійні або тимчасові робочі підгрупи, організовувати наради та подавати уряду пропозиції і рекомендації за результатами своєї роботи.

Формою роботи групи визначені засідання, які можуть проводитися як офлайн, так і онлайн. Засідання вважатиметься правоможним за присутності більш як половини членів групи.

Як реалізовуватимуть рішення групи

Передбачено, що пропозиції та рекомендації робочої групи оформлюватимуться протоколом і можуть бути реалізовані шляхом ухвалення окремих рішень уряду.

Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснюватиме Міністерство внутрішніх справ України.

