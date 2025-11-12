Кабмін визначив перші пʼять країн, жителі яких зможуть отримати український паспорт за множинним громадянством

Громадяни США, Канади, Німеччини, Польщі та Чехії зможуть отримати паспорт України за спрощеною процедурою.

Кабінет Міністрів оприлюднив перелік держав, громадяни яких можуть отримати громадянство України без необхідності відмовлятися від наявного. Водночас, українці, які проживають в цих країнах також можуть претендувати на другий паспорт, зберігаючи український.

Які саме країни увійшли до списку?

Як повідомляє BBC News Україна, спочатку очікувалося, що в цьому списку буде кілька десятків країн, однак у затвердженому переліку їх лише пʼять, а саме: США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія. Громадяни цих країн зможуть отримати паспорт України за спрощеною процедурою, а українці - паспорти цих держав, не втрачаючи свого.

"Як і очікувалося, уряд обрав країни, де на сьогодні найбільше українців: у Канаді та США - нащадків попередніх хвиль мігрантів з паспортами цих країн, тоді як у Німеччині, Польщі та Чехії - українців-біженців від війни", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що спрощений порядок передбачає, що громадяни цих пʼяти країн не повинні подавати письмову відмову від свого громадянства. Водночас вони мають лише подати декларацію про визнання себе громадянином України, це можна буде зробити навіть в онлайн-форматі.

"Щодо інших вимог, то вони лишаються такими ж, як і були: потрібно прожити в Україні не менше ніж п'ять років, скласти іспити з української мови, історії та основ Конституції. Значно лояльніші вимоги запровадили для іноземців (незалежно від підданства), які воюють за Україну, мають особливі заслуги перед державою, зазнають політичних утисків у своїй країні", - підкреслюється в матеріалі.

Чи може список дружніх країн розширитися?

Як повідомляє BBC, під час розгляду закону у парламенті в кулуарах зʼявлявся неофіційний список країн, громадяни яких зможуть скористатися правом на спрощену процедуру та не відмовлятися від свого громадянства. Тоді було названо понад 30 країн, серед яких члени ЄС, НАТО та "Великої сімки". Водночас в МЗС наголосили, що ці пʼять країн найбільше відповідають визначеним урядом критеріям.

"Вони є послідовними партнерами України, лідерами військової, макрофінансової та гуманітарної підтримки нашої держави у протидії російській агресії", - цитують журналісти співрозмовника з МЗС України.

У відомстві підкреслили, що перелік країн поступово будуть доповнювати "за результатами аналізу МЗС та розгляду пропозицій центральних органів виконавчої влади України".

Варто нагадати, що закон і підзаконні акти почнуть діяти 16 січня 2026 року. До того часу список країн може розширитися.

