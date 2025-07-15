Для громадян певних держав буде спрощено порядок набуття українського громадянства — підписано закон про множинне громадянство

Держави, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, визначатиме Кабмін.

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Президент Володимир Зеленський 15 липня підписав закон 4502-ІХ про множинне громадянство. Зазначимо, що в цей же день, 15 липня, депутати «провалили» усі блокуючі підписання закону проекти постанов, і текст цього законопроекту 11469 підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», закон про множинне громадянство дозволяє отримати українське громадянство широкому колу іноземців. Частині з них достатньо буде виконати мінімальний набір вимог. Окрім безпосередньо військовослужбовців-іноземців, можливості розширюються також для іноземців, країни яких увійдуть у «спрощений» список Кабміну, для волонтерів-іноземців, які надавали ЗСУ стрілецьку, тактичну, радіотехнічну, вибухотехнічну, медичну та іншу допомогу, для закордонних українців, для осіб з психічними розладами, для тих, хто згадає про своє «коріння» в Україні тощо.

Спрощений порядок набуття громадянства України

Спрощений порядок набуття громадянства України іноземцями, які є громадянами держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку (тобто, які входять до списку Кабміну), полягає у поданні такими особами декларації про визнання себе громадянином України. Вони повинні дотримуватися умов, включаючи складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на визначення рівня володіння державною мовою.

Держави, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, визначає Кабмін на підставі затвердженого ним порядку.

При визначенні такого списку держав Кабмін враховує членство держави в ЄС, застосування державою санкцій у зв’язку із збройною агресією проти України.

Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від осіб, які є громадянами держави, законодавство якої передбачає автоматичне припинення особами громадянства цієї держави одночасно з набуттям громадянства іншої держави чи держав, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами (підданими) яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

Наразі невідомо, які країни Кабмін внесе до переліку «держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку», втім, як писала «Судово-юридична газета», у січні 2024 року, Володимир Зеленський реєстрував інший законопроект 10425 – також про множинне громадянство. Перший проект 10425, як і нинішній, передбачав запровадження спрощеного порядку набуття громадянства України для окремих категорій іноземців.

Попередній проект 10425 чітко перелічував безпосередньо у тексті законопроекту країни, громадянам яких спростять доступ до українського паспорта. Зокрема, у п. 7 ст. 1 законопроекту було встановлено, що це такі країни, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словакія, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія, Японія.

Визнання випадків множинного громадянства

Відповідно, закон про громадянство доповнено статтею 5-1 «Визнання випадків множинного громадянства», тобто, випадків, коли українець легально може мати кілька паспортів.

Наявність у громадянина України громадянства іншої держави визнається у таких випадках:

1) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

2) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів;

3) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства унаслідок одруження з іноземцем;

4) автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

5) набуття громадянства України у спрощеному порядку, передбаченому статтею 10-1 цього Закону, іноземцями, які є громадянами держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку (окремий перелік таких держав визначить Кабмін);

6) набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку (за списком Кабміну).

Детальніше про законопроект можна прочитати в аналізі «Судово-юридичної газети».

Автор: Наталя Мамченко

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