Для граждан определенных государств будет упрощен порядок получения украинского гражданства — подписан закон о множественном гражданстве

Государства, граждане которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке, будет определять Кабмин.

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Президент Владимир Зеленский 15 июля подписал закон 4502-IX о множественном гражданстве. Отметим, что в этот же день, 15 июля, депутаты «провалили» все блокирующие подписание закона проекты постановлений, и текст этого законопроекта 11469 подписал спикер парламента Руслан Стефанчук.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон о множественном гражданстве позволяет получить украинское гражданство широкому кругу иностранцев. Части из них достаточно будет выполнить минимальный набор требований. Кроме непосредственно военнослужащих-иностранцев, возможности расширяются также для иностранцев, страны которых войдут в «упрощенный» список Кабмина, для волонтеров-иностранцев, оказывавших ВСУ стрелковую, тактическую, радиотехническую, взрывотехническую, медицинскую и другую помощь, для зарубежных украинцев, для лиц с психическими расстройствами, для тех, кто вспомнит о своих «корнях» в Украине и т.д.

Упрощенный порядок получения гражданства Украины

Упрощенный порядок получения гражданства Украины иностранцами, являющимися гражданами государств, граждане которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке (то есть, которые входят в список Кабмина), заключается в подаче такими лицами декларации о признании себя гражданином Украины. Они должны соблюдать условия, включая сдачу экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на определение уровня владения государственным языком.

Государства, граждане которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке, определяет Кабмин на основании утвержденного им порядка.

При определении такого списка государств Кабмин учитывает членство государства в ЕС, применение государством санкций в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Подача обязательства прекратить иностранное гражданство не требуется от лиц, являющихся гражданами государства, законодательство которого предусматривает автоматическое прекращение лицами гражданства этого государства одновременно с получением гражданства другого государства или государств, или если международные договоры Украины с другими государствами, гражданами (подданными) которых являются иностранцы, предусматривают прекращение лицами гражданства этих государств одновременно с получением гражданства Украины.

В настоящее время неизвестно, какие страны Кабмин внесет в перечень «государств, граждане которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке», впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2024 года, Владимир Зеленский регистрировал другой законопроект 10425 – также о множественном гражданстве. Первый проект 10425, как и нынешний, предусматривал введение упрощенного порядка получения гражданства Украины для отдельных категорий иностранцев.

Предыдущий проект 10425 четко перечислял непосредственно в тексте законопроекта страны, гражданам которых упростят доступ к украинскому паспорту. В частности, в п. 7 ст. 1 законопроекта было установлено, что это такие страны, как Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония.

Признание случаев множественного гражданства

Соответственно, закон о гражданстве дополнен статьей 5-1 «Признание случаев множественного гражданства», то есть случаев, когда украинец легально может иметь несколько паспортов.

Наличие у гражданина Украины гражданства другого государства признается в таких случаях:

одновременное получение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства; получение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей; автоматическое получение гражданином Украины другого гражданства вследствие бракосочетания с иностранцем; автоматическое получение гражданином Украины, достигшим совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства; получение гражданства Украины в упрощенном порядке, предусмотренном статьей 10-1 этого Закона, иностранцами, являющимися гражданами государств, граждане которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке (отдельный перечень таких государств определит Кабмин); получение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке (по списку Кабмина).

Подробнее о законопроекте можно прочитать в анализе «Судебно-юридической газеты».

Автор: Наталя Мамченко

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