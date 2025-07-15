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Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за коррупционные правонарушения

17:16, 15 июля 2025
Изменились условия ответственности за недостоверное декларирование.
Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за коррупционные правонарушения
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за коррупционные правонарушения.

Речь идет о законе «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно повышения ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения» № 4496-IX.

Документом предусмотрено:

Административная ответственность за недостоверное декларирование будет наступать за подачу ложных сведений на сумму 150–750 прожиточных минимумов (454 200 грн – 2 271 000 грн).

На сегодня такой порог установлен на уровне от 100–500 (302 000 грн – 1 514 000 грн) прожиточных минимумов;

Уголовная ответственность за недостоверное декларирование будет наступать за подачу ложных сведений по части 1 статьи 366-2 УК Украины на сумму 750–2500 прожиточных минимумов (2 271 000 грн – 7 570 000 грн), по части 2 – на сумму более 2500 прожиточных минимумов (7 570 000 грн);

Снижено пороговое значение размера активов, приобретение которых дает основания для привлечения к ответственности по статье 368-5 «Незаконное обогащение» УК Украины, а именно установлено 3000 прожиточных минимумов (9 084 000 грн);

Расширен перечень лиц, в отношении которых можно подавать иски о взыскании необоснованных активов и в отношении которых будет действовать статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении;

Иски о конфискации и взыскании в доход государства необоснованных активов в рамках гражданской конфискации по статье 290 ГПК будут предъявляться при расхождениях между их стоимостью и законными доходами от 750 прожиточных минимумов (2 271 000 грн);

Срок хранения сведений в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, составит:

• 1 год – для сведений о привлечении к гражданско-правовой и административной ответственности;

• до погашения или снятия судимости с лица – для сведений о привлечении к уголовной ответственности;

• 5 лет – при применении мер уголовно-правового характера к юридическим лицам.

Законом внесено важное уточнение, что после окончания вышеуказанных сроков сведения о лице в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, подлежат исключению;

Изменениями в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» предлагается, что Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования не могут комплектоваться лицами, обвиняемыми в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного уголовного правонарушения и в отношении которых уголовное производство находится на стадии судебного разбирательства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада ограничила сроки пребывания должностных лиц в Реестре коррупционеров.

Также сообщалось, что изменились условия для ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение.

Напомним, что запретили зачислять обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений в ряды ВСУ.

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закон Владимир Зеленский

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