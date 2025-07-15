Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за коррупционные правонарушения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за коррупционные правонарушения.
Речь идет о законе «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно повышения ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения» № 4496-IX.
Документом предусмотрено:
Административная ответственность за недостоверное декларирование будет наступать за подачу ложных сведений на сумму 150–750 прожиточных минимумов (454 200 грн – 2 271 000 грн).
На сегодня такой порог установлен на уровне от 100–500 (302 000 грн – 1 514 000 грн) прожиточных минимумов;
Уголовная ответственность за недостоверное декларирование будет наступать за подачу ложных сведений по части 1 статьи 366-2 УК Украины на сумму 750–2500 прожиточных минимумов (2 271 000 грн – 7 570 000 грн), по части 2 – на сумму более 2500 прожиточных минимумов (7 570 000 грн);
Снижено пороговое значение размера активов, приобретение которых дает основания для привлечения к ответственности по статье 368-5 «Незаконное обогащение» УК Украины, а именно установлено 3000 прожиточных минимумов (9 084 000 грн);
Расширен перечень лиц, в отношении которых можно подавать иски о взыскании необоснованных активов и в отношении которых будет действовать статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении;
Иски о конфискации и взыскании в доход государства необоснованных активов в рамках гражданской конфискации по статье 290 ГПК будут предъявляться при расхождениях между их стоимостью и законными доходами от 750 прожиточных минимумов (2 271 000 грн);
Срок хранения сведений в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, составит:
• 1 год – для сведений о привлечении к гражданско-правовой и административной ответственности;
• до погашения или снятия судимости с лица – для сведений о привлечении к уголовной ответственности;
• 5 лет – при применении мер уголовно-правового характера к юридическим лицам.
Законом внесено важное уточнение, что после окончания вышеуказанных сроков сведения о лице в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, подлежат исключению;
Изменениями в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» предлагается, что Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования не могут комплектоваться лицами, обвиняемыми в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного уголовного правонарушения и в отношении которых уголовное производство находится на стадии судебного разбирательства.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада ограничила сроки пребывания должностных лиц в Реестре коррупционеров.
Также сообщалось, что изменились условия для ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение.
Напомним, что запретили зачислять обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений в ряды ВСУ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.