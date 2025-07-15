На Волыни председателя суда разоблачили на взятке

Главе райсуда и его знакомому сообщили о подозрении в получении взятки за принятие «нужного» решения по гражданскому делу.

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Главе районного суда на Волыни и его знакомому сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает НАБУ.

Как установило следствие, они подстрекали местную жительницу к предоставлению неправомерной выгоды одному из судей за принятие «нужного» решения по гражданскому делу. Однако планов договариваться с судьей у них не было, а принятое им решение было и так в пользу личности.

Предоставляемые ею средства подозреваемые разделили между собой. Чтобы скрыть преступление, одну часть взятки обменяли в пункте обмена валют, а другую – у одного знакомого.

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