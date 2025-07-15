Пенсии в Украине выросли более чем на 10%

Средний размер в Украине на 1 июля составил 6 410,17 гривен.

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Запланированная индексация пенсий, проведенная в марте, повлекла за собой рост пенсионных выплат. На 1 июля средняя пенсия в Украине составляет 6 410,17 гривен. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

По данным ПФУ, средняя пенсия с начала 2025 года выросла на 621,12 гривен или на 10,7%.

В сравнении с размером пенсий год назад (в июле 2024 года) пенсии выросли на 10,2%. При этом потребительские цены в июне 2025 года были на 14,3% выше, чем годом ранее. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 4%.

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