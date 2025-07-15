Верховная Рада разблокировала подписание закона о множественном гражданстве

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук теперь может поставить свою подпись под принятым в качестве закона законопроектом 11469 о множественном гражданстве и направить его на подписание Президенту. 15 июля депутаты «провалили» все постановления, блокировавшие подписание закона.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон множественном гражданстве позволяет получить украинское гражданство широкому кругу иностранцев. Части из них будет достаточно выполнить минимальный набор требований. Кроме непосредственно военнослужащих-иностранцев, возможности расширяются также для иностранцев, страны которых войдут в «упрощенный» список Кабмина, для волонтеров-иностранцев, оказывавших ВСУ стрелковую, тактическую, радиотехническую, взрывотехническую, медицинскую и другую помощь, для зарубежных украинцев, для лиц с психическими расстройствами, для тех, кто вспомнит о своих «корнях» в Украине и прочих.
Следует отметить, что профильный комитет дважды пересматривал редакцию законопроекта ко второму чтению. Второй раз – из-за письма фракции «Слуга народа» и Минединства. В конце концов, сравнительная таблица с поправками на 560 страниц содержит ошибки, в частности, предусматривает внесение изменений в нормы, которых не существует, содержит неверные ссылки на нормы действующего закона, по-разному регулирует одни и те же вопросы и т. д. Очевидно, аппарату Верховной Рады придется провести значительную технико-юридическую доработку уже принятого закона.
«Судебно-юридическая газета» проанализировала финальную редакцию сравнительной таблицы.
Принятие в гражданство Украины (новая редакция статьи 9)
Иностранец или лицо без гражданства могут быть по их заявлению приняты в гражданство Украины. Условиями являются:
Это условие не распространяется:
- На иностранцев или лиц без гражданства, состоящих в браке с гражданином Украины более 3 лет (но это требование по сроку также упрощается для определенных категорий, получивших разрешение на иммиграцию).
- На иностранцев или лиц без гражданства, которые проходили военную службу по контракту в ВСУ, ГССТ или Нацгвардии, контракт которых прекращен и которые уволены с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом «б» пунктов 1–3 ч. 5 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».
- Для иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ, ГССТ или Нацгвардии, срок непрерывного проживания на территории Украины должен составлять один год прохождения военной службы по контракту в период действия военного положения, а для лиц, получивших вид на временное проживание в соответствии с частью 24 статьи 4 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» (волонтеров), – последние 3 года на дату подачи такого заявления с момента получения вида на жительство.
- Для лиц, получивших статус зарубежного украинца в соответствии с Законом «О зарубежных украинцах», срок непрерывного проживания на территории Украины должен составлять 1 последний год со дня получения разрешения на иммиграцию в соответствии с пунктом 5 ч. 3 статьи 4 Закона «Об иммиграции», при условии наличия статуса зарубежного украинца не менее 1 года.
Это условие не распространяется на:
Условия, предусмотренные пунктами 3–5 ч. 2 этой статьи, не распространяются на:
Лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, лица, принятие которых в гражданство Украины составляет государственный интерес, лица, проходящие военную службу по контракту в ВСУ, ГССТ или Нацгвардии, волонтеры подают обязательство о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком. То есть, они могут сдать экзамены позже.
Условие относительно засвидетельствования лицом признания и соблюдения Конституции и законов Украины не распространяется на:
Условия о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины, владению государственным языком не распространяются на:
Приобретение гражданства Украины лицом, признанным судом ограниченно дееспособным или недееспособным, вследствие установления над ним опеки или попечительства гражданином Украины (новая редакция статьи 13).
Иностранец или лицо без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, признанные судом ограниченно дееспособными или недееспособными, над которыми установлены опека или попечительство гражданина Украины, приобретают гражданство Украины с момента вступления в силу решения об установлении попечительства или опеки.
Также изменениями предусмотрено, что не может быть отменено решение об оформлении приобретения гражданства Украины в отношении лица, признанного недееспособным или гражданская дееспособность которого ограничена.
Упрощенный порядок приобретения гражданства Украины (новая статья 10-1)
Упрощенный порядок приобретения гражданства Украины и восстановления в гражданстве Украины иностранцами, которые являются гражданами государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке (т.е. которые входят в список Кабмина), заключается в подаче такими лицами декларации о признании себя гражданином Украины. Они должны соблюдать условия, включая сдачу экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на определение уровня владения государственным языком.
Государства, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, определяет Кабмин на основании утвержденного им порядка.
При определении такого списка государств Кабмин учитывает членство государства в ЕС, применение государством санкций в связи с вооруженной агрессией против Украины.
Подача обязательства прекратить иностранное гражданство не требуется от лиц, являющихся гражданами государства, законодательство которого предусматривает автоматическое прекращение лицами гражданства этого государства одновременно с приобретением гражданства другого государства или государств, или если международные договоры Украины с другими государствами, гражданами (подданными) которых являются иностранцы, предусматривают прекращение лицами гражданства этих государств одновременно с приобретением гражданства Украины.
Признание случаев множественного гражданства
Соответственно, закон о гражданстве дополнен статьей 5-1 «Признание случаев множественного гражданства», то есть, случаев, когда украинец легально может иметь несколько паспортов.
Наличие у гражданина Украины гражданства другого государства признается в таких случаях:
Приобретение гражданства Украины по рождению (новая редакция статьи 7)
Расширяется круг случаев, когда лицо будет считаться гражданином Украины по рождению. В случае, если лицо достигло совершеннолетия, для приобретения гражданства Украины оно может подать заявление лично. При этом лицо, имеющее право на приобретение гражданства Украины по рождению, является гражданином Украины с момента рождения.
В частности, является гражданином Украины:
Приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению (новая редакция статьи 8)
Условиями для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению являются: признание и соблюдение Конституции Украины и законов Украины, что удостоверяется лицом в поданном заявлении о приобретении гражданства Украины, знание основ Конституции Украины, истории Украины, владение государственным языком.
Для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению лица, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ, ГССТ или Национальной гвардии, лица, которые получили вид на временное проживание на основании частей 20, 24 статьи 4 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», подают обязательство о сдаче экзаменов по основам Конституции, истории Украины и на уровень владения государственным языком.
Требование относительно засвидетельствования лицом в поданном заявлении о приобретении гражданства Украины о признании и соблюдении Конституции Украины и законов Украины не распространяется на детей и лиц, признанных судом недееспособными, а также на лиц, имеющих психические расстройства.
Требования относительно сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины, владению государственным языком не распространяются на детей и лиц, признанных судом недееспособными, лиц с инвалидностью, связанной с нарушениями зрения, слуха, речи, что подтверждается медицинским заключением, а также на лиц, имеющих психические расстройства, что подтверждается медицинским заключением, выданным компетентным органом иностранного государства или соответствующим учреждением здравоохранения Украины.
Перечень психических расстройств, которые могут быть препятствием для сдачи экзаменов, утверждается Минздравом.
Датой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмотренных этой статьей, является дата принятия специальными уполномоченными органами решения о приобретении лицом гражданства Украины.
Выход из гражданства Украины
В статье 18 установлено, что гражданин Украины, который одновременно является гражданином государства, граждане которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, может выйти из гражданства Украины по его ходатайству в иностранном государстве, гражданином которого он является, независимо от места его проживания.
Выход из гражданства Украины допускается, если лицо является гражданином государства, граждане которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке (то есть, имеет паспорт государства, которое входит в список Кабмина) или если лицо приобрело гражданство другого государства или получило документ, выданный уполномоченными органами другого государства, о том, что гражданин Украины приобретет его гражданство, если выйдет из гражданства Украины.
Выход из гражданства Украины является необязательным для гражданина Украины, который приобрел гражданство государства, входящего в список Кабмина.
Основания для утраты гражданства Украины (новая редакция статьи 19)
Основаниями для утраты гражданства Украины являются:
Добровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, когда гражданин Украины для приобретения гражданства другого государства обратился с заявлением или ходатайством о таком приобретении в соответствии с порядком, установленным национальным законодательством государства, гражданство которого приобретено.
Не считается добровольно приобретенным на временно оккупированной территории Украины гражданство РФ, в том числе если приобретение такого гражданства требовало обращения с заявлением или ходатайством о его приобретении в соответствии с порядком, установленным таким государством, а также в случае приобретения гражданином Украины, который незаконно депортирован с временно оккупированной территории Украины, гражданства РФ, кроме случаев, когда действия такого лица направлены на пропаганду войны, публичной поддержки вооруженной агрессии против Украины или создают угрозы национальной безопасности и/или национальным интересам Украины в понимании Закона «О национальной безопасности Украины».
Не считаются добровольным приобретением другого гражданства случаи множественного гражданства, указанные в пунктах 1–4 части первой статьи 5-1 настоящего Закона.
Положения пунктов 1, 3–5 не применяются, если вследствие этого гражданин Украины станет лицом без гражданства. Датой прекращения гражданства является дата издания соответствующего указа Президента.
Переходные положения
Этот Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования.
Рассмотрение заявлений об установлении, оформлении принадлежности к гражданству Украины, о приобретении гражданства Украины, о выходе из гражданства Украины, представлений об утрате гражданства Украины, об отмене решений о приобретении гражданства Украины, поданных до вступления в силу этого закона, осуществляется в порядке, действовавшем до вступления в силу этого закона.
Иностранец и лицо без гражданства, которые приобретают гражданство Украины как лица, проходящие или проходившие военную службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии, в том числе награжденные государственной наградой Украины,
могут подать паспортный документ, срок действия которого истек или подлежит обмену (кроме случаев изменения персональных данных лица), или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий ее специальный статус (в случае утраты паспортного документа), если за получением нового документа лицо обязано обратиться в органы государственной власти страны гражданской принадлежности или страны предыдущего постоянного проживания, если такая страна совершила акт вооруженной агрессии против Украины или не признает территориальную целостность и суверенитет Украины, или отказывается признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности голосовала против Резолюции Генассамблеи ООН «О территориальной целостности Украины» от 27 марта 2014 года № 68/262.
После вступления в силу этого закона лица, которые приобрели гражданство Украины или в отношении которых осуществляется производство по заявлению о приобретении гражданства по старому закону, и подали обязательство о прекращении иностранного гражданства и являются гражданами государства, граждане которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, имеют право подать декларацию о признании себя гражданином Украины.
Кабмину в 6-месячный срок поручено подать на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по урегулированию особенностей занятия некоторых должностей в органах власти и органах местного самоуправления гражданами, которые также имеют гражданство иностранного государства, в частности РФ, с учетом угроз национальной безопасности.
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