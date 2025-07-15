Зеленский подписал законы о множественном гражданстве и о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Владимир Зеленский подписал закон о внедрении института множественного гражданства в Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон о множественном гражданстве, ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России и остановке действия Оттавской конвенции для Украины. Эти решения направлены на укрепление единства украинцев, наказание России и обеспечение паритета в обороне.

Согласно закону, множественное гражданство признается, если:

- гражданин Украины приобретает гражданство государств, перечень которых определяет Кабинет Министров. При формировании этого перечня Правительство будет учитывать членство страны в ЕС и применение санкций против государства-агрессора.

- иностранец, являющийся гражданином такого государства, приобретает украинское гражданство.

Желающие получить гражданство Украины должны сдать экзамены без отсрочок или льгот.

Для иностранцев, проходящих военную службу в ВСУ по контракту, достаточно одного года службы во время военного положения, чтобы претендовать на гражданство.

"Благодаря множественному гражданству сможем создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа - миллионов украинцев на всех континентах, а также представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной. Благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями сможем обеспечить реальную неотвратимость наказания.

А благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности, противопехотных мин, сможем достичь по меньшей мере паритета в силах и средствах, необходимых для защиты от российской агрессии. Россия никогда не являлась стороной Оттавской конвенции и никогда не предпринимала честных шагов в рамках какой-либо политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия", — прокомментировал подписание законов Зеленский.

Президент поручил правительственным чиновникам принять все подзаконные акты для реализации закона. В частности, начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет введено множественное гражданство.

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