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Зеленський підписав закони про множинне громадянство та вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін

16:45, 15 липня 2025
Володимир Зеленський підписав закон про введення інституту множинного громадянства в Україні.
Зеленський підписав закони про множинне громадянство та вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії та зупинення дії Оттавської конвенції для України. Ці рішення спрямовані на зміцнення єдності українців, покарання Росії та забезпечення паритету в обороні.

Згідно з законом, множинне громадянство визнається, якщо:

- громадянин України набуває громадянства держав, перелік яких визначає Кабінет Міністрів. При формуванні цього переліку Уряд враховуватиме членство країни в ЄС та застосування нею санкцій проти держави-агресора.

- іноземець, який є громадянином такої держави, набуває українське громадянство.

Охочі набути громадянство України мають скласти іспити без відстрочок чи пільг.

Для іноземців, які проходять військову службу в ЗСУ за контрактом, достатньо одного року служби під час воєнного стану, щоб претендувати на громадянство.

"Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною. Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України.

А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї", — прокоментував підписання законів Зеленський.

Президент доручив урядовцям ухвалити всі підзаконні акти для реалізації закону. Зокрема, почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство.

Нагадаємо, що 15 липня Верховна Рада зупинила дію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін для України.

Як писала «Судово-юридична газета», Рада 18 червня ухвалила в цілому як закон законопроект 11469 про множинне громадянство.

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закон Володимир Зеленський

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