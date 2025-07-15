Верховна Рада зупинила дію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін для України

Верховна Рада прийняла законопроект 0329, яким для України зупиняється дія Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

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Верховна Рада 15 липня прийняла урядовий законопроект 0329, який передбачає зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін, а також про їхнє знищення (так звана Оттавська конвенція).

Як зазначається в пояснювальній записці, рішення ухвалюється на підставі статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, що дозволяє зупинити дію міжнародної угоди.

Уряд аргументує свою ініціативу необхідністю забезпечення права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН, в умовах повномасштабної агресії з боку Російської Федерації, яка сама не є стороною цієї конвенції. Така асиметрія, на думку авторів законопроекту, створює несправедливі умови у сфері застосування засобів оборони для ефективного захисту територіальної цілісності та суверенітету держави.

Конвенція була підписана Україною 24 лютого 1999 року та ратифікована Законом України 18 травня 2005 року.

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