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Мінфін озвучив суму, яку спрямував на соціальні виплати українцям у першому півріччі

17:02, 15 липня 2025
Мінфін за 6 місяців спрямував понад 191 млрд гривень на соцвиплати.
Мінфін озвучив суму, яку спрямував на соціальні виплати українцям у першому півріччі
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У першому півріччі 2025 року Міністерство фінансів України забезпечило фінансування соціальних виплат із державного бюджету. Загальна сума видатків на соціальну підтримку склала 191,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Найбільші суми були спрямовані на пенсійне забезпечення — 113,5 млрд грн. Кошти пішли на виплату пенсій, надбавок та підвищень, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду.

Ще 32,8 млрд грн спрямовано на підтримку громадян у складних життєвих обставинах. Відповідні виплати отримали понад 750 тисяч осіб, серед них значна частка — внутрішньо переміщені особи.

Також у розрізі напрямів:

  • 7,1 млрд грн — на допомогу понад 170 тисячам малозабезпечених сімей;
  • 24,9 млрд грн — на пільги та житлові субсидії, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств;
  • 11 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, зокрема для понад 570 тис. отримувачів допомог;
  • 2,2 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

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