Мінфін озвучив суму, яку спрямував на соціальні виплати українцям у першому півріччі

У першому півріччі 2025 року Міністерство фінансів України забезпечило фінансування соціальних виплат із державного бюджету. Загальна сума видатків на соціальну підтримку склала 191,5 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Найбільші суми були спрямовані на пенсійне забезпечення — 113,5 млрд грн. Кошти пішли на виплату пенсій, надбавок та підвищень, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду.
Ще 32,8 млрд грн спрямовано на підтримку громадян у складних життєвих обставинах. Відповідні виплати отримали понад 750 тисяч осіб, серед них значна частка — внутрішньо переміщені особи.
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