Минфин озвучил сумму, направленную на социальные выплаты украинцам в первом полугодии

Минфин за 6 месяцев направил более 191 млрд гривен на соцвыплаты.

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В первом полугодии 2025 года Министерство финансов Украины обеспечило финансирование социальных выплат из государственного бюджета. Общая сумма расходов на социальную поддержку составила 191,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Наибольшие средства были направлены на пенсионное обеспечение — 113,5 млрд грн. Средства пошли на выплату пенсий, надбавок и повышений, предусмотренных пенсионными программами Пенсионного фонда.

Еще 32,8 млрд грн направлены на поддержку граждан в сложных жизненных обстоятельствах. Соответствующие выплаты получили более 750 тысяч человек, среди которых значительная доля — внутренне перемещённые лица.

Также по направлениям:

• 7,1 млрд грн — на помощь более чем 170 тысячам малообеспеченных семей;

• 24,9 млрд грн — на льготы и жилищные субсидии, которые получили более 2,7 млн домохозяйств;

• 11 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, в том числе более 570 тыс. получателей пособий;

• 2,2 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

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