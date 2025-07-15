Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Грузией, — Кая Каллас

Грузия может лишиться безвизового режима с ЕС.

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Европейский Союз рассматривает возможность временной отмены безвизового режима с Грузией из-за чрезмерно строгого обращения власти с протестующими. Об этом журналистам в Брюсселе сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Среди имеющихся опций – санкции и приостановка безвизового режима", – заявила Каллас.

Она отметила, что сегодня Европейский Союз направит официальное письмо к грузинским властям, где будут изложены ряд требований, которые страна должна выполнить.

"Если эти условия не будут выполнены в установленные сроки, нам придется приостановить безвизовый режим", - подчеркнула Каллас.

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