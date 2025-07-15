Євросоюз може призупинити безвізовий режим із Грузією, — Кая Каллас

Грузія може втратити безвізовий режим з ЄС.

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Європейський Союз розглядає можливість тимчасового скасування безвізового режиму з Грузією через надмірно суворе поводження влади з учасниками протестів. Про це журналістам у Брюсселі повідомила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Серед наявних опцій - санкції та призупинення безвізового режиму", - заявила Каллас.

Вона зазначила, що сьогодні Європейський Союз направить офіційного листа до грузинської влади, де буде викладено низку вимог, які країна має виконати.

"Якщо ці умови не будуть виконані у встановлений термін, нам доведеться призупинити безвізовий режим", - підкреслила Каллас.

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