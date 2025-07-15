Стала відома кількість військових пенсіонерів призовного віку, які не служать у ЗСУ

За даними Мінсоцполітики, в Україні налічується 635,8 тисяч колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років.

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В Україні нараховується 145,2 тисячі чоловіків призовного віку (до 60 років), які наразі не працюють, не мають інвалідності та не проходять військову службу. Про це повідомляє Економічна правда.

За даними Мінсоцполітики, в країні проживає 635,8 тисяч осіб, які раніше служили у військових чи силових структурах і зараз отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу на пенсію для цієї категорії — 51 рік. При цьому близько 145,2 тисяч з них — це чоловіки призовного віку, що наразі не перебувають у лавах ЗСУ.

Законодавство, яке регулює питання спеціальних пенсій для військовослужбовців та працівників силових органів, було ухвалене ще до початку повномасштабної війни.

Цей закон надає пільги у вигляді спеціального розрахунку пенсії — до 70% від поточної заробітної плати осіб, які займають аналогічні посади, та можливість дострокового виходу на пенсію.

Так, кадрові військові та представники силових структур можуть вийти на пенсію у віці 45 років (або раніше) за наявності 25 років вислуги.

Окрім цього, закон про пенсії військових та правоохоронців писався задовго до великої війни, тому він передбачає надання пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі чи неучасті в боях.

Як наслідок, він не передбачає жодних пільг для мобілізованих українців, які, як і кадрові військові, захищають державу. Єдина пільга, на яку може претендувати мобілізований, – пʼятирічна "знижка" щодо віку виходу на пенсію.

Зазначається, що наразі в уряді вважають, що саме статус УБД має надавати право на пенсійну пільгу, і планують ініціювати відповідний перегляд законодавства.

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